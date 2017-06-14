При лечении пациентов Самарской психиатрической больницы переплатили 422 миллиона рублей
Счетная палата Самарской области опубликовала итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности медицинского учреждения за 2015 год и истекший период 2016 года.
Установлено, что в больнице отсутствуют необходимая материально-техническая база и специальные условия для проведения судебно-психиатрической экспертизы лиц, содержащихся под стражей. Таким образом, отсутствует возможность выполнять установленное министерством здравоохранения государственное задание.
Выявлены случаи длительного пребывания (более года) больных в учреждении, основной целью деятельности которого является обеспечение прав человека на специализированную медицинскую помощь, а не лечение граждан, страдающих психическими хроническими заболеваниями. На содержание таких больных в проверяемом периоде направлены средства областного бюджета в сумме 422,4 миллиона рублей.
В договорах на оказание платных услуг по дополнительному уходу за больными отсутствует конкретный перечень этих услуг, в связи с чем невозможно определить их фактическое предоставление и подтвердить выполнение обязанностей медицинским персоналом, оказывающим уход за плату сверх должностной инструкции.
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