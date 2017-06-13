Самарцам покажут футбольную выставку «Крылья будущего»

Площадка была выбрана неслучайно – это наиболее популярный музей среди жителей Самары и гостей города. В прошлом году его посетили около 84 тысяч человек. Также в музее регулярно проходят мероприятия, приуроченные к подготовке и проведению в Самаре ЧМ-2018.

Выставка объединит всю историю, все города и страны, в которых проводились Чемпионаты мира FIFA™. Экспозиция будет расположена на втором этаже и поделена на ряд тематических блоков, посвященных истории FIFA, зарождению и развитию правил игры в футбол. Все желающие смогут увидеть 3D модель стадиона «Самара Арена», который в настоящее время возводится на территории Радиоцентра.

Посетители могут пройти интересный онлайн футбольный IQ-тест, попробовать себя в роли нападающего и заснять момент удара по мячу в прыжке. На фоне звездных футбольных ворот с помощью техники дополненной реальности можно будет сделать фото с игроком.