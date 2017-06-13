На реконструкцию 4 очереди набережной в Самаре «прислали» больше 200 миллионов рублей

Из вышестоящих бюджетов городу выделили 505,5 миллиона рублей. Из них 202,5 миллиона рублей направят на реконструкцию 4 очереди набережной реки Волги. 145,6 миллиона рублей пойдут на ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе рек Самары и Волги. На 100 миллионов рублей сделают выплаты молодым семьям на приобретение жилья, 37,5 миллиона рублей потратят на строительные работы в детском саду в Волгаре, 17,8 миллиона рублей направят на питание детей в оздоровительных лагерях.