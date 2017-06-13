Снос Дворца спорта в Самаре перенесли

Работы по ликвидации объекта правительство оценивает в 75,8 миллиона рублей. Но по неназванным причинам аукцион перенесли на 26 июня. Победитель должен будет снести Дворец спорта к 31 августа 2017 года. На месте старого спорткомплекса ЦСК ВВС будет построен новый. Между тем 3 июня в сети Интернет был опубликован видеоролик, как некие рабочие на легковом автомобиле Ауди уже приступили к разбору здания. На ролике видно, как легковушка с привязанным к заднему бамперу тросом едет по катку и сдирает потолочное покрытие.