«Макдоналдс» не смог узаконить ресторан на Стара-Загоре



Сегодня участок площадью 1,1 га, на котором сеть ресторанов быстрого питания разместила заведение в 2010 году, находится в зоне природных ландшафтов Р-2. «Макдоналдс» предлагал перевести участок под своим рестораном в зону Ц-3 – общественно-коммерческую территорию, так как сегодня он находится там незаконно. Комиссия по застройке и землепользованию Самары отклонила заявку компании, так как никто из руководства на заседание 28 марта не явился. «Макдоналдс» может повторно обратиться в комиссию с заявкой. Пока что ресторан на Стара-Загоре продолжает находиться «вне закона».