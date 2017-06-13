Власти Самары запретили строительство спортзала на улице Авроры
Соответствующее постановление администрация города опубликовала на своем официальном сайте во вторник, 13 июня.
Согласно документу, ООО «Самаражилстрой» отказано в строительстве спортзала и бассейна на участке площадью 3,7 га на пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Советском районе Самары. Данная территория находится в границах домов №113 по улице Авроры и №48 по улице Аэродромной и разрешена только для жилой застройки. Чтобы построить там спортзал, необходим перевод участка в другой правовой статус.
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