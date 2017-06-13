Власти Самары запретили строительство спортзала на улице Авроры

Согласно документу, ООО «Самаражилстрой» отказано в строительстве спортзала и бассейна на участке площадью 3,7 га на пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Советском районе Самары. Данная территория находится в границах домов №113 по улице Авроры и №48 по улице Аэродромной и разрешена только для жилой застройки. Чтобы построить там спортзал, необходим перевод участка в другой правовой статус.