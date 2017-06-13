Началась проверка по факту гибели в пожаре двух жителей Самарской области

По данному факту следственный отдел Похвистнево СУ СК РФ по Самарской области начал проверку, назначено судебно медицинское и пожарно-техническое исследование. По предварительным данным пожар произошел в результате неисправности электропроводки, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.