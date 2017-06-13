Подозреваемым в сожжении жителя Самарской области предъявили обвинение

26 мая на грунтовой дороге в лесополосе поселка Пахарь Волжского района Самарской области был обнаружен сгоревший автомобиль, в багажнике которого находились обуглившиеся фрагменты человека. Убитым оказался 39-летний мужчина. Полицейские установили подозреваемых по уголовному делу – двух 21-летних жителей поселка Пахарь и еще двух 17-летних жителей поселка Рощинский.

По версии следствия, 20 мая 2017 года между потерпевшим и пьяными подозреваемыми произошла ссора. Злоумышленники избили мужчину битой по голове и туловищу, а затем поместили его в багажник автомобиля, который подожгли. После этого молодые люди скрылись с места совершения преступления.

В отношении обвиняемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.