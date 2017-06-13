Дизайнеры поборются за право оформления парков Самары
Руководство города выпустило постановление о проведении открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую композицию по теме «Городские цветы».
Конкурс пройдет с 13 по 17 июня на территории парка Дружбы в рамках Фестиваля цветов. Победителей ждут призы: за первое место – 100 тысяч рублей, за второе – 60 тысяч рублей, за третье – 40 тысяч рублей.
Цель конкурса – внедрение новых приемов и методов оформления рекреационных зон Самары. Дизайнерские композиции победителей войдут в основу формирования единого подхода к оформлению территорий городских парков.
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