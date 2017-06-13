В Самаре выбрали лучшего водителя трамвая
В финале конкурса профессионального мастерства приняли участие девять вагоновожатых. Они демонстрировали навыки вождения, знание Правил дорожного движения и умение общаться с пассажирами.
- Добрая традиция проводить конкурсы профессионального мастерства водителей электротранспорта сложилась у нас достаточно давно – ей более тридцати лет, - рассказывает заместитель директора МП «ТТУ» по эксплуатации, председатель жюри Валерий Бобков. – Состязания чередуются: в прошлом году мы выбирали лучшего водителя троллейбуса, в этом, уже в 16-й раз – лучшего вагоновожатого.
Главная цель конкурса профессионального мастерства - повышение профессионализма водителей. Участники соревнований прошли серьезный отбор, поэтому в финальном этапе собрались лучшие водители из трех трамвайных депо Самары – Городского, Кировского и Северного. Им предстояло пройти пять непростых этапов – проверку вождения, устройства и приемки подвижного состава, знания дорожного движения и демонстрации культуры обслуживания.
Лучшим водителем трамвая 2017 года стал Алексей Ярыгин - именно он будет отстаивать честь Самары на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в сентябре в Нижнем Новогороде. Второе место завоевал Денис Рябях, а "бронза" у представительницы прекрасного пола Оксаны Авдеевой.
Все победители конкурса профессионального мастерства получили дипломы и денежные премии. Кроме того, прошедшие испытания смогли повысить свою квалификацию: водители третьего класса автоматически стали водителями второго класса.
- Добрая традиция проводить конкурсы профессионального мастерства водителей электротранспорта сложилась у нас достаточно давно – ей более тридцати лет, - рассказывает заместитель директора МП «ТТУ» по эксплуатации, председатель жюри Валерий Бобков. – Состязания чередуются: в прошлом году мы выбирали лучшего водителя троллейбуса, в этом, уже в 16-й раз – лучшего вагоновожатого.
Главная цель конкурса профессионального мастерства - повышение профессионализма водителей. Участники соревнований прошли серьезный отбор, поэтому в финальном этапе собрались лучшие водители из трех трамвайных депо Самары – Городского, Кировского и Северного. Им предстояло пройти пять непростых этапов – проверку вождения, устройства и приемки подвижного состава, знания дорожного движения и демонстрации культуры обслуживания.
Лучшим водителем трамвая 2017 года стал Алексей Ярыгин - именно он будет отстаивать честь Самары на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в сентябре в Нижнем Новогороде. Второе место завоевал Денис Рябях, а "бронза" у представительницы прекрасного пола Оксаны Авдеевой.
Все победители конкурса профессионального мастерства получили дипломы и денежные премии. Кроме того, прошедшие испытания смогли повысить свою квалификацию: водители третьего класса автоматически стали водителями второго класса.
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