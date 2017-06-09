Один из руководителей «Русской охоты» впал в кому после драки с рыбаком

Полицейские выяснили, что в начале июня вечером на одной из улиц села Заволжье между одним из руководителей ООО «Русская охота» и рыбаком ООО «Сызранский рыбный комбинат» разгорелся конфликт. Во время спора рыбак нанес своему оппоненту не менее двух ударов кулаком в голову. После этого мужчины сцепились и упали на землю. Рыбак навалился на потерпевшего и продолжал его избивать.

Подозреваемым оказался 33-летний житель села Заволжье, ранее не судимый. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник задержан, а потерпевший находится в коме.