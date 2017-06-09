Один из руководителей «Русской охоты» впал в кому после драки с рыбаком
В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение из центральной районной больницы о госпитализации с тяжелыми травмами 57-летнего мужчины.
Полицейские выяснили, что в начале июня вечером на одной из улиц села Заволжье между одним из руководителей ООО «Русская охота» и рыбаком ООО «Сызранский рыбный комбинат» разгорелся конфликт. Во время спора рыбак нанес своему оппоненту не менее двух ударов кулаком в голову. После этого мужчины сцепились и упали на землю. Рыбак навалился на потерпевшего и продолжал его избивать.
Подозреваемым оказался 33-летний житель села Заволжье, ранее не судимый. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник задержан, а потерпевший находится в коме.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
9 июня 2017
71
9 июня 2017
139
9 июня 2017
335
9 июня 2017
187
9 июня 2017
125
9 июня 2017 , 19:44
71
Об этом сообщил заместитель руководителя городского департамента транспорта Олег Яхин.
9 июня 2017 , 19:23
80
Сотрудникам полиции поступила информация, что 38-летний местный житель незаконно хранил...
9 июня 2017 , 17:34
139
Всему виной атмосферные фронты, сформированные воздушными массами атлантического и полярного...
9 июня 2017 , 16:29
335
Это связано со строительством газопровода и восстановлением благоустройства.
9 июня 2017 , 15:50
187
Арт-объект был установлен в преддверии фестиваля «ВолгаФест» - самого главного...
9 июня 2017 , 15:41
125
В « Курумоче » открылись две выставки.
9 июня 2017 , 15:26
151
Собрание клубов Футбольной национальной лиги утвердило календарь на сезон 2017-2018
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
7264
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5401
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
10 мая 2017
3615
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
5 июня 2017
3073
Управление Роспотребнадзора по Самарской области обратилось в суд с исковым заявлением к...
19 мая 2017
950
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
760
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
829
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
859
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...