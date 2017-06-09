Киноизмышлизм. «Мумия»: невыполнима (12+)



«Мумия» 2017 года - это ремейк одноименного фильма 1999 года с Брэнданом Фрейзером в главной роли, который, свою очередь, был ремейком фильма 1932 года. Но сравнивать ее мы будем именно с «Мумией» 90-х, тем более что во многом новое кино копирует именно своего предшественника.



«Мумия» 2017 года - это ремейк одноименного фильма 1999 года с Брэнданом Фрейзером в главной роли, который, свою очередь, был ремейком фильма 1932 года. Но сравнивать ее мы будем именно с «Мумией» 90-х, тем более что во многом новое кино копирует именно своего предшественника.















































Хотя эту рецензию я неспроста назвал «Мумия: невыполнима», ведь с здесь прослеживается большая связь именно с франшизой Тома Круза «Миссия: невыполнима». Режиссер «Мумии» Алекс Куртцман писал сценарий к третьей части «Миссии», но куда больший вклад в шпионскую франшизу и фильмографию Тома Круза внесли сценарист Дэвид Кепп («Миссия: невыполнима», «Война миров») и Кристофер МакКуорри («Операция «Валькирия», «Джек Ричер», «Грань будущего», «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и грядущая «Миссия: невыполнима-6»). Все они писали сценарий к новой «Мумии». Как видите, фильм создавала почти личная команда Тома Круза, поэтому еще на этапе съемок было понятно, что это будет кино о Томасе Крузе Мэйпотере IV и его новой невыполнимой миссии. Маленький факт из биографии Тома – в детстве он мечтал сыграть Джеймса Бонда, но когда он стал известным актером, эту роль ему по каким-то причинам так и не дали. Возможно, Том сильно обиделся на кинокомпанию EON Productions, владеющую правами на «бондиану», и решил сделать своего Бонда – с блэкджеком и… ну, вы знаете.



Хотя эту рецензию я неспроста назвал «Мумия: невыполнима», ведь с здесь прослеживается большая связь именно с франшизой Тома Круза «Миссия: невыполнима». Режиссер «Мумии» Алекс Куртцман писал сценарий к третьей части «Миссии», но куда больший вклад в шпионскую франшизу и фильмографию Тома Круза внесли сценарист Дэвид Кепп («Миссия: невыполнима», «Война миров») и Кристофер МакКуорри («Операция «Валькирия», «Джек Ричер», «Грань будущего», «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и грядущая «Миссия: невыполнима-6»). Все они писали сценарий к новой «Мумии». Как видите, фильм создавала почти личная команда Тома Круза, поэтому еще на этапе съемок было понятно, что это будет кино о Томасе Крузе Мэйпотере IV и его новой невыполнимой миссии. Маленький факт из биографии Тома – в детстве он мечтал сыграть Джеймса Бонда, но когда он стал известным актером, эту роль ему по каким-то причинам так и не дали. Возможно, Том сильно обиделся на кинокомпанию EON Productions, владеющую правами на «бондиану», и решил сделать своего Бонда – с блэкджеком и… ну, вы знаете.



























































В «Мумии» Том Круз играет почти того же Итана Ханта из «Мисии: невыполнима», только более разгильдяйского. Фирменная улыбка, подкачанный торс, шутки и смешно поставленный стиль боя – все на месте. Претензий к Крузу, который, кажется, вообще не стареет, нет. Проблема в том, что мы-то смотрим не фильм про Тома Круза, а «Мумию», перезапуск которой должен был освежить франшизу «Юниверсал» о «Богах и монстрах». Но как раз с новыми идеями и наработками здесь беда. Их попросту нет. Почти все показанное в фильме уже было в многочисленных «Миссиях» и в одноименном фильме 1999 года. В трейлере вы наверняка могли видеть эпизод, где Том Круз спасает блондинку в падающем самолете. А теперь вспомните фильм 2010 года «Рыцарь дня», где внезапно Том Круз спасал блондинку в падающем самолете. И вот так на протяжении всего просмотра «Мумии». Вспоминается даже «Американский оборотень в Лондоне», откуда почти дословно перенесли сцену с призраком в ресторане. В 1999 году Стивен Соммерс переснял классику 32-го года на новый лад, добавив своих оригинальных идей, а в 2017 году киноделы просто воспользовались наработками предшественника, не добавив ничего своего. И этот, на мой взгляд, главный недостаток фильма не позволяет закрывать глаза уже на другие его минусы.



В «Мумии» Том Круз играет почти того же Итана Ханта из «Мисии: невыполнима», только более разгильдяйского. Фирменная улыбка, подкачанный торс, шутки и смешно поставленный стиль боя – все на месте. Претензий к Крузу, который, кажется, вообще не стареет, нет. Проблема в том, что мы-то смотрим не фильм про Тома Круза, а «Мумию», перезапуск которой должен был освежить франшизу «Юниверсал» о «Богах и монстрах». Но как раз с новыми идеями и наработками здесь беда. Их попросту нет. Почти все показанное в фильме уже было в многочисленных «Миссиях» и в одноименном фильме 1999 года. В трейлере вы наверняка могли видеть эпизод, где Том Круз спасает блондинку в падающем самолете. А теперь вспомните фильм 2010 года «Рыцарь дня», где внезапно Том Круз спасал блондинку в падающем самолете. И вот так на протяжении всего просмотра «Мумии». Вспоминается даже «Американский оборотень в Лондоне», откуда почти дословно перенесли сцену с призраком в ресторане. В 1999 году Стивен Соммерс переснял классику 32-го года на новый лад, добавив своих оригинальных идей, а в 2017 году киноделы просто воспользовались наработками предшественника, не добавив ничего своего. И этот, на мой взгляд, главный недостаток фильма не позволяет закрывать глаза уже на другие его минусы.



























































Осколки стекла и кирпичи, не причиняющие героям никакого вреда, капающая с потолка пещеры ртуть, которую персонажи держат в руках и едва ли не пробуют на язык – все это так режет глаза именно из-за отсутствия свежих идей. Из персонажей достойны похвалы лишь герои Тома Круза и Рассела Кроу. Женские персонажи не удались совсем. Пассия Круза – сексапильная блондинка-археолог (а как иначе-то) не вызывает никаких эмоций, между героями нет химии, поэтому в клише с внезапной появившейся между ними большой любовью (за пару дней не особо приятного знакомства) ты не веришь. Еще хуже обстоит дело с антагонистом в лице мумифицированной принцессы Аманет. Она получилась совсем уж беззубой и не тянущей на главную злодейку фильма. Помните Имхотепа в исполнении Арнольда Вослоу из Мумии 1999 года? Вот он был страшен и могущественен, он создавал на пути протагонистов реальные опасности, а подчас даже пугал. А еще была в старом фильме Анк-су-намун – возлюбленная Имхотепа, которую он и пытался воскресить, став могущественным злом. Вот принцесса Аманет из новой «Мумии» по уровню значимости и харизме - это та же Анк-су-намун, как если бы последняя пыталась воскресить Имхотепа. Благо, что даже актрисы игравшие Анк-су-намун и Аманет, похожи.





Сейчас, сравнивая обе «Мумии» (1999 года и 2017 года), я могу навскидку вспомнить десяток зрелищных и интересных моментов из фильма Соммерса – это жуткие скарабеи, вгрызающиеся в кожу людей, боевой прорыв на автомобиле через город зомбированных египтян, это песчаная буря с лицом Имхотепа, преследующая самолет с героями на борту и много чего еще. Это харизматичные персонажи, отлично поставленные сражения и спецэффекты, это жуткая атмосфера в первой половине фильма, пока герои исследуют гробницу. А в «Мумии» 2017 года на следующий день вспоминаются только шутки Тома Круза, отсылки к предыдущим картинам и персонажам «Богов и монстров», будь-то череп вампира или книга мертвых из «Мумии» 1999 года, да момент с падающим самолетом.







































В итоге, посоветовать фильм я могу тем, кто равнодушен к клише и ходит в кино, чтобы посмотреть на спецэффекты и пожевать попкорн в компании друзей, а также ярым фанатам Тома Круза. Я же надеюсь, что в следующих фильмах Юниверсал постарается показать нам что-то новое и оригинальное, действительно переосмыслив свою классическую франшизу о чудовищах.

Приятного просмотра!

Франкенштейн, Дракула, Человек-волк, Тварь из Черной Лагуны, Человек-невидимка, Мумия и т.д. Вот суровая команда мрачных парней от «Юниверсал», которая должна отвлечь внимание зрителей от поднадоевших многим порядочных супергероев. Идея в целом не нова. В 2003 году многие из вышеперечисленных героев уже встречались вместе в фильме «Лига выдающихся джентльменов», в 2004 году в фильме «Ван Хелсинг», а в 2014 году в сериале «Бульварные ужасы». Но «Юниверсал» снимала кроссоверы о классических монстрах еще в середине прошлого века, так что в плагиате ее никак не упрекнешь. Вспомнить хотя бы «Франкенштейн встречает Человека-Волка», снятого аж в 1943 году. И вот студия решила возродить франшизу о своих популярных чудовищах, перенеся действие в современный мир. Первым фильмом проекта «Боги и монстры» стала «Мумия» с Томом Крузом.