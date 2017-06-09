Киноизмышлизм. «Мумия»: невыполнима (12+)
Пока издательства Marvel и DC меряются суперсилами, создавая свои киновселенные, Universal Pictures решила не оставаться в стороне и вклиниться в этом противостоянии за зрителей и их кошельки. Известная киностудия запустила на экраны свой эпик – Dark Universe (Темная вселенная). Дабы избежать путаницы с Темной вселенной от DC, назовем проект « Юниверсал» «Боги и монстры», ведь именно о них в ближайшие годы будут выходить фильмы от этой студии.
Франкенштейн, Дракула, Человек-волк, Тварь из Черной Лагуны, Человек-невидимка, Мумия и т.д. Вот суровая команда мрачных парней от «Юниверсал», которая должна отвлечь внимание зрителей от поднадоевших многим порядочных супергероев. Идея в целом не нова. В 2003 году многие из вышеперечисленных героев уже встречались вместе в фильме «Лига выдающихся джентльменов», в 2004 году в фильме «Ван Хелсинг», а в 2014 году в сериале «Бульварные ужасы». Но «Юниверсал» снимала кроссоверы о классических монстрах еще в середине прошлого века, так что в плагиате ее никак не упрекнешь. Вспомнить хотя бы «Франкенштейн встречает Человека-Волка», снятого аж в 1943 году. И вот студия решила возродить франшизу о своих популярных чудовищах, перенеся действие в современный мир. Первым фильмом проекта «Боги и монстры» стала «Мумия» с Томом Крузом.
«Мумия» 2017 года - это ремейк одноименного фильма 1999 года с Брэнданом Фрейзером в главной роли, который, свою очередь, был ремейком фильма 1932 года. Но сравнивать ее мы будем именно с «Мумией» 90-х, тем более что во многом новое кино копирует именно своего предшественника.
Хотя эту рецензию я неспроста назвал «Мумия: невыполнима», ведь с здесь прослеживается большая связь именно с франшизой Тома Круза «Миссия: невыполнима». Режиссер «Мумии» Алекс Куртцман писал сценарий к третьей части «Миссии», но куда больший вклад в шпионскую франшизу и фильмографию Тома Круза внесли сценарист Дэвид Кепп («Миссия: невыполнима», «Война миров») и Кристофер МакКуорри («Операция «Валькирия», «Джек Ричер», «Грань будущего», «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и грядущая «Миссия: невыполнима-6»). Все они писали сценарий к новой «Мумии». Как видите, фильм создавала почти личная команда Тома Круза, поэтому еще на этапе съемок было понятно, что это будет кино о Томасе Крузе Мэйпотере IV и его новой невыполнимой миссии. Маленький факт из биографии Тома – в детстве он мечтал сыграть Джеймса Бонда, но когда он стал известным актером, эту роль ему по каким-то причинам так и не дали. Возможно, Том сильно обиделся на кинокомпанию EON Productions, владеющую правами на «бондиану», и решил сделать своего Бонда – с блэкджеком и… ну, вы знаете.
В «Мумии» Том Круз играет почти того же Итана Ханта из «Мисии: невыполнима», только более разгильдяйского. Фирменная улыбка, подкачанный торс, шутки и смешно поставленный стиль боя – все на месте. Претензий к Крузу, который, кажется, вообще не стареет, нет. Проблема в том, что мы-то смотрим не фильм про Тома Круза, а «Мумию», перезапуск которой должен был освежить франшизу «Юниверсал» о «Богах и монстрах». Но как раз с новыми идеями и наработками здесь беда. Их попросту нет. Почти все показанное в фильме уже было в многочисленных «Миссиях» и в одноименном фильме 1999 года. В трейлере вы наверняка могли видеть эпизод, где Том Круз спасает блондинку в падающем самолете. А теперь вспомните фильм 2010 года «Рыцарь дня», где внезапно Том Круз спасал блондинку в падающем самолете. И вот так на протяжении всего просмотра «Мумии». Вспоминается даже «Американский оборотень в Лондоне», откуда почти дословно перенесли сцену с призраком в ресторане. В 1999 году Стивен Соммерс переснял классику 32-го года на новый лад, добавив своих оригинальных идей, а в 2017 году киноделы просто воспользовались наработками предшественника, не добавив ничего своего. И этот, на мой взгляд, главный недостаток фильма не позволяет закрывать глаза уже на другие его минусы.
Осколки стекла и кирпичи, не причиняющие героям никакого вреда, капающая с потолка пещеры ртуть, которую персонажи держат в руках и едва ли не пробуют на язык – все это так режет глаза именно из-за отсутствия свежих идей. Из персонажей достойны похвалы лишь герои Тома Круза и Рассела Кроу. Женские персонажи не удались совсем. Пассия Круза – сексапильная блондинка-археолог (а как иначе-то) не вызывает никаких эмоций, между героями нет химии, поэтому в клише с внезапной появившейся между ними большой любовью (за пару дней не особо приятного знакомства) ты не веришь. Еще хуже обстоит дело с антагонистом в лице мумифицированной принцессы Аманет. Она получилась совсем уж беззубой и не тянущей на главную злодейку фильма. Помните Имхотепа в исполнении Арнольда Вослоу из Мумии 1999 года? Вот он был страшен и могущественен, он создавал на пути протагонистов реальные опасности, а подчас даже пугал. А еще была в старом фильме Анк-су-намун – возлюбленная Имхотепа, которую он и пытался воскресить, став могущественным злом. Вот принцесса Аманет из новой «Мумии» по уровню значимости и харизме - это та же Анк-су-намун, как если бы последняя пыталась воскресить Имхотепа. Благо, что даже актрисы игравшие Анк-су-намун и Аманет, похожи.
В итоге, посоветовать фильм я могу тем, кто равнодушен к клише и ходит в кино, чтобы посмотреть на спецэффекты и пожевать попкорн в компании друзей, а также ярым фанатам Тома Круза. Я же надеюсь, что в следующих фильмах Юниверсал постарается показать нам что-то новое и оригинальное, действительно переосмыслив свою классическую франшизу о чудовищах.
Франкенштейн, Дракула, Человек-волк, Тварь из Черной Лагуны, Человек-невидимка, Мумия и т.д. Вот суровая команда мрачных парней от «Юниверсал», которая должна отвлечь внимание зрителей от поднадоевших многим порядочных супергероев. Идея в целом не нова. В 2003 году многие из вышеперечисленных героев уже встречались вместе в фильме «Лига выдающихся джентльменов», в 2004 году в фильме «Ван Хелсинг», а в 2014 году в сериале «Бульварные ужасы». Но «Юниверсал» снимала кроссоверы о классических монстрах еще в середине прошлого века, так что в плагиате ее никак не упрекнешь. Вспомнить хотя бы «Франкенштейн встречает Человека-Волка», снятого аж в 1943 году. И вот студия решила возродить франшизу о своих популярных чудовищах, перенеся действие в современный мир. Первым фильмом проекта «Боги и монстры» стала «Мумия» с Томом Крузом.
«Мумия» 2017 года - это ремейк одноименного фильма 1999 года с Брэнданом Фрейзером в главной роли, который, свою очередь, был ремейком фильма 1932 года. Но сравнивать ее мы будем именно с «Мумией» 90-х, тем более что во многом новое кино копирует именно своего предшественника.
Хотя эту рецензию я неспроста назвал «Мумия: невыполнима», ведь с здесь прослеживается большая связь именно с франшизой Тома Круза «Миссия: невыполнима». Режиссер «Мумии» Алекс Куртцман писал сценарий к третьей части «Миссии», но куда больший вклад в шпионскую франшизу и фильмографию Тома Круза внесли сценарист Дэвид Кепп («Миссия: невыполнима», «Война миров») и Кристофер МакКуорри («Операция «Валькирия», «Джек Ричер», «Грань будущего», «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и грядущая «Миссия: невыполнима-6»). Все они писали сценарий к новой «Мумии». Как видите, фильм создавала почти личная команда Тома Круза, поэтому еще на этапе съемок было понятно, что это будет кино о Томасе Крузе Мэйпотере IV и его новой невыполнимой миссии. Маленький факт из биографии Тома – в детстве он мечтал сыграть Джеймса Бонда, но когда он стал известным актером, эту роль ему по каким-то причинам так и не дали. Возможно, Том сильно обиделся на кинокомпанию EON Productions, владеющую правами на «бондиану», и решил сделать своего Бонда – с блэкджеком и… ну, вы знаете.
В «Мумии» Том Круз играет почти того же Итана Ханта из «Мисии: невыполнима», только более разгильдяйского. Фирменная улыбка, подкачанный торс, шутки и смешно поставленный стиль боя – все на месте. Претензий к Крузу, который, кажется, вообще не стареет, нет. Проблема в том, что мы-то смотрим не фильм про Тома Круза, а «Мумию», перезапуск которой должен был освежить франшизу «Юниверсал» о «Богах и монстрах». Но как раз с новыми идеями и наработками здесь беда. Их попросту нет. Почти все показанное в фильме уже было в многочисленных «Миссиях» и в одноименном фильме 1999 года. В трейлере вы наверняка могли видеть эпизод, где Том Круз спасает блондинку в падающем самолете. А теперь вспомните фильм 2010 года «Рыцарь дня», где внезапно Том Круз спасал блондинку в падающем самолете. И вот так на протяжении всего просмотра «Мумии». Вспоминается даже «Американский оборотень в Лондоне», откуда почти дословно перенесли сцену с призраком в ресторане. В 1999 году Стивен Соммерс переснял классику 32-го года на новый лад, добавив своих оригинальных идей, а в 2017 году киноделы просто воспользовались наработками предшественника, не добавив ничего своего. И этот, на мой взгляд, главный недостаток фильма не позволяет закрывать глаза уже на другие его минусы.
Осколки стекла и кирпичи, не причиняющие героям никакого вреда, капающая с потолка пещеры ртуть, которую персонажи держат в руках и едва ли не пробуют на язык – все это так режет глаза именно из-за отсутствия свежих идей. Из персонажей достойны похвалы лишь герои Тома Круза и Рассела Кроу. Женские персонажи не удались совсем. Пассия Круза – сексапильная блондинка-археолог (а как иначе-то) не вызывает никаких эмоций, между героями нет химии, поэтому в клише с внезапной появившейся между ними большой любовью (за пару дней не особо приятного знакомства) ты не веришь. Еще хуже обстоит дело с антагонистом в лице мумифицированной принцессы Аманет. Она получилась совсем уж беззубой и не тянущей на главную злодейку фильма. Помните Имхотепа в исполнении Арнольда Вослоу из Мумии 1999 года? Вот он был страшен и могущественен, он создавал на пути протагонистов реальные опасности, а подчас даже пугал. А еще была в старом фильме Анк-су-намун – возлюбленная Имхотепа, которую он и пытался воскресить, став могущественным злом. Вот принцесса Аманет из новой «Мумии» по уровню значимости и харизме - это та же Анк-су-намун, как если бы последняя пыталась воскресить Имхотепа. Благо, что даже актрисы игравшие Анк-су-намун и Аманет, похожи.
Сейчас, сравнивая обе «Мумии» (1999 года и 2017 года), я могу навскидку вспомнить десяток зрелищных и интересных моментов из фильма Соммерса – это жуткие скарабеи, вгрызающиеся в кожу людей, боевой прорыв на автомобиле через город зомбированных египтян, это песчаная буря с лицом Имхотепа, преследующая самолет с героями на борту и много чего еще. Это харизматичные персонажи, отлично поставленные сражения и спецэффекты, это жуткая атмосфера в первой половине фильма, пока герои исследуют гробницу. А в «Мумии» 2017 года на следующий день вспоминаются только шутки Тома Круза, отсылки к предыдущим картинам и персонажам «Богов и монстров», будь-то череп вампира или книга мертвых из «Мумии» 1999 года, да момент с падающим самолетом.
В итоге, посоветовать фильм я могу тем, кто равнодушен к клише и ходит в кино, чтобы посмотреть на спецэффекты и пожевать попкорн в компании друзей, а также ярым фанатам Тома Круза. Я же надеюсь, что в следующих фильмах Юниверсал постарается показать нам что-то новое и оригинальное, действительно переосмыслив свою классическую франшизу о чудовищах.
Приятного просмотра!
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
9 июня 2017
45
9 июня 2017
224
9 июня 2017
331
2
9 июня 2017
139
9 июня 2017 , 13:42
45
Пока издательства Marvel и DC меряются суперсилами, создавая свои киновселенные, Universal...
9 июня 2017 , 12:26
159
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало самарцев
9 июня 2017 , 11:45
224
В этом году в областном центре продолжается масштабный ремонт и обновление транспортных...
9 июня 2017 , 11:34
119
Напомним , по версии следствия, в ноябре прошлого года 37-летняя подозреваемая, занимая...
9 июня 2017 , 11:07
148
На волжском склоне проводят работы по строительству дублирующего участка...
9 июня 2017 , 10:27
420
В связи со строительством развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского...
9 июня 2017 , 10:09
331
Глава Самары Олег Фурсов вместе с представителями общественности и подрядчиками посетил...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
7247
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5378
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
10 мая 2017
3602
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
5 июня 2017
3058
Управление Роспотребнадзора по Самарской области обратилось в суд с исковым заявлением к...
19 мая 2017
946
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
751
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
820
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
851
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...