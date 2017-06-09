В этом году Самаре отремонтируют 43 дороги

В этом году в областном центре продолжается масштабный ремонт и обновление транспортных артерий. В планах у городских властей ремонт боле 40 крупных дорог. О том, как ведутся работы и укладываются ли подрядчики в намеченные сроки, на пресс-конференции в "Самарской газете" в пятницу, 9 июня, рассказали руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Виталий Толочный и руководитель управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации города Игорь Сапрыкин.

По словам Игоря Сапрыкина, в перспективе на этот год в Самаре намечен ремонт 43 дорог, двух мостов – Южного и Авроры, 18 внутриквартальных проездов, 37 пересечений автодорог с трамвайными путями. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 2,3 миллиарда рублей. К примеру, на 800 миллионов ремонтируются 9 дорог по гостевым маршрутам Чемпионата мира по футболу 2018 года, 248 миллионов направлено на ремонт мостов, на 163 миллиона рублей починят картами 23 дороги, на перекрестки выделят 25 миллионов рублей.

- По состоянию на начало июня готовность почти по всем дорогам составляла 30%. Это очень хорошая цифра. Важно то, что впервые мы синхронизировали свои действия с ресурсоснабжающими организациями. Они начали ремонт на своих объектах с 10 мая и 10 июня уже должны все завершить, - отметил Игорь Сапрыкин.

Говоря о приоритетах, Игорь Сапрыкин сообщил, что в первую очередь работают над магистралями к ЧМ-2018, дальше – по обращениям и предписаниям прокуратуры, затем по поручению губернатора Самарской области и предписаниям ГУ МВД, потом по обращениям жителей.

Надо отметить, что у департаментов выстроено взаимодействие с жителями и общественными организациями по вопросу ремонта дорог. Например, часто в департамент городского хозяйства и экологии поступают обращения от самарского отделения Общероссийского народного фронта. ОНФ разработала так называемую карту «убитых» дорог, куда заносятся участки, на которые обращают внимание жители. Одной из самых проблемных дорог горожане называют магистраль по улице Дачной.

Виталий Толочный рассказал, что еще в 2011 году городские власти заключили муниципальный контракт на проектирование и реконструкцию данной дороги на участке от Московского шоссе до Пензенской. Однако подготовленный подрядчиком проект не прошел государственную экспертизу, а дорабатывать его он не стал. С тех пор мэрия каждый готов объявляет аукционы на завершение проектных работ, но пока никто не хочет за это браться.

Говоря про новые дороги, Виталий Толочный отметил, что в городе ведется строительство и реконструкция новых магистралей – Заводского шоссе на участке от улицы Авроры протяженностью 1,6 километра и дороги в микрорайоне Волгарь по улице Осетинской. Есть заявки еще на 11 дорог, по которым готовятся или уже есть проекты. Например, готова документация на магистрали на улице Коптевской в поселке Управленческом, на улице Мичурина на участке от Масленикова до Революционной, на 22 партсъезда от Ново-Садовой до Московского шоссе. Все заявки принимаются с учетом обращений от граждан. По всем ремонтируемым сегодня дорогам в департаменты поступали мнения жителей Самары.

Особое внимание уделяется гарантийным обязательствам подрядчиков.

- В этом году мы обследовали более 70 дорог по гарантии. Из всего объема серьезных нарушений выявили на менее чем 10% дорог. Почти все подрядчики на сегодняшний день устранили замечания. Департамент городского хозяйства и экологии осуществляет ежедневный контроль качества самарских дорог, - подчеркнул Игорь Сапрыкин.

Рассказали гости «Самарской газеты» и о планах на будущее. После Чемпионата мира по футболу 2018 года планируется начать ремонт дорог в Промышленном, Кировском и Железнодорожном районах Самары.