Ростехнадзор расследовал причины оползня в Сызранском районе

Грязью оказался полностью завален вход 2-ой штольни, рельсовые пути, опрокидыватель шахтных вагонеток и другое оборудование штольни, снесена значительная часть крытого участка промплощадки, затоплена вентиляционная штольня № 1 и территория промзоны.

Расследовав причины аварии, специалисты Управления Ростехнадзора по Самарской области установили, что основными причинами оползня послужили погодные условия и обводнение склона сточными водами из очистных сооружений. Требования промышленной безопасности должностные лица из персонала АО «Медхим» не нарушали.