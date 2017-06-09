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Ростехнадзор расследовал причины оползня в Сызранском районе

Схода оползня произошел 23 апреля 2017 года с территории муниципальных земель в районе села Кашпир Сызрани, юго-западнее муниципального кладбища «Новокашпирское», с северной стороны промышленной площадки АО «Медхим».
 
Грязью оказался полностью завален вход 2-ой штольни, рельсовые пути, опрокидыватель шахтных вагонеток и другое оборудование штольни, снесена значительная часть крытого участка промплощадки, затоплена вентиляционная штольня № 1 и территория промзоны.
 
Расследовав причины аварии, специалисты Управления Ростехнадзора по Самарской области установили, что основными причинами оползня послужили погодные условия и обводнение склона сточными водами из очистных сооружений. Требования промышленной безопасности должностные лица из персонала АО «Медхим» не нарушали.
Дата: 9 июня 2017 , 09:35
140
Автор текста: Сергей Ромашов
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