На скроющих неприглядные дома в Самаре фальшфасадах изобразят первоначальный облик зданий

Фальшфасадами закроют 7 домов по адресам: улица Водникова, 7 и 14, улица Ленинградская, 112/56, улица Куйбышева, 1, 3, 9 и 38. Кроме того, полотна скроют здание элеватора и стену завода на улице Кутякова. На фальшфасадах будет изображен первоначальный облик зданий. Скрывать здания за полотнами начнут после зимы 2018 года, сообщили sgpress.ru в администрации Самарского района.

Всего на установку фальшфасадов и декоративных ограждений власти планируют потратить 115 миллионов рублей. Большая часть ветхих строений находится в Красноглинском районе - вдоль Ракитовского и Красноглинского шоссе. Их планируют скрыть за красивыми декоративными заборами высотой около 2-2,5 метров. Помимо этого, устанавливать подобные ограждения будут в Ленинском районе Самары и на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе.