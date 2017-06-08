08 июня 2017 года,
19:18
$ 56.59    63.72   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Собачников Ленинского района обеспечили бесплатными пакетами для уборки за животными

В четверг, 8 июня, в Ленинском районе Самары стартовал проект «Чистая улица» по установке диспенсеров для собачьих гигиенических пакетов.
 
Инициатива принадлежит ребятам из общественно-молодежного совета при администрации района. Они обратились к широкой общественности с просьбой помочь реализовать данный проект. На их призыв откликнулась управляющая компания ООО «Дирекция эксплуатации зданий» (ДЭЗ). За свой счет компания установила диспенсеры для собачьих гигиенических пакетов по четырем адресам Ленинского района: на улице Клинической, на Никитинской площади, на улице Садовой. В планах администрации и ДЭЗ — поставить еще не менее 40 таких аппаратов в районе. В перспективе диспенсеры появится по всему городу.
 
Каждый аппарат вмещает в себя 200 биоразлагаемых пакетов. Любой владелец собаки может подойти к диспенсеру и бесплатно достать пакет и бумажный совок, которыми он уберет за своим питомцем. Пакет затем можно выкинуть в любую урну. Плюс биопакета в том, что он разлагается всего за 1,5-2 года. Срок разложения обычного полиэтиленового пакета — 100-200 лет. В Санкт-Петербург подобный проект уже давно внедрен и пользуется успехом.

Дата: 8 июня 2017 , 16:05
196
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Крутых Ключах вандалы сломали скульптуру коровы
8 июня 2017
111
В Крутых Ключах вандалы сломали скульптуру коровы
До старта молодежного форума «iВолга» осталось пять дней
8 июня 2017
104
До старта молодежного форума «iВолга» осталось пять дней
no photo
8 июня 2017
115
В Самаре стартовал процесс над преступниками, напавшими на главу полиции Отрадного
На скроющих неприглядные дома в Самаре фальшфасадах изобразят первоначальный облик зданий
8 июня 2017
306
На скроющих неприглядные дома в Самаре фальшфасадах изобразят первоначальный облик зданий
Эксперты: Самарский университет снизил позиции в рейтинге российских вузов временно
8 июня 2017
109
Эксперты: Самарский университет снизил позиции в рейтинге российских вузов временно
no photo
8 июня 2017
102
В районе Смышляевки построят школу за 866 млн рублей
Сбербанк предлагает жителям Поволжья новые ставки по кредитам
8 июня 2017
83
Сбербанк предлагает жителям Поволжья новые ставки по кредитам
no photo
8 июня 2017
218
Фрилансеров, которые легализуют свою деятельность, освободят от налогов до конца 2018 года
Чаще всего «серую» зарплату в Самаре получают работники торговли и строители
8 июня 2017
130
Чаще всего «серую» зарплату в Самаре получают работники торговли и строители
Лента новостей
8 июня 2017 , 17:37
104
До старта молодежного форума «iВолга» осталось пять дней
Он пройдет с 14 по 24 июня в Самарской области на площадке рядом с Мастрюковскими озерами.
8 июня 2017 , 17:37
111
В Крутых Ключах вандалы сломали скульптуру коровы
Инцидент произошел в ночь с воскресенья, 4 июня, на понедельник, 5 июня.
8 июня 2017 , 17:28
115
В Самаре стартовал процесс над преступниками, напавшими на главу полиции Отрадного
В четверг, 8 июня, прошли предварительные слушания по делу. На них присутствовал и сам...
8 июня 2017 , 17:27
306
На скроющих неприглядные дома в Самаре фальшфасадах изобразят первоначальный облик зданий
По данным администрации Самарского района города, к Чемпионату мира по футболу 2018 года от...
8 июня 2017 , 17:14
102
В районе Смышляевки построят школу за 866 млн рублей
МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского...
8 июня 2017 , 17:14
109
Эксперты: Самарский университет снизил позиции в рейтинге российских вузов временно
Агентство RAEX и Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовали...
8 июня 2017 , 17:11
83
Сбербанк предлагает жителям Поволжья новые ставки по кредитам
Потребительские кредиты стали хорошей возможностью реализовать свои планы — провести...
Все новости
Календарь
Июнь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
7200
5
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
5309
1
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
10 мая 2017
3568
В Самарской области две девочки попали под электричку
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая,  в 21:50 на станции Новоотрадная.
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
10 мая 2017
3221
5
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей. 
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
19 мая 2017
926
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Своими глазами: Как строится самарское метро
23 мая 2017
728
1
Своими глазами: Как строится самарское метро
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена. 
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
26 мая 2017
786
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
2 июня 2017
822
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
 «СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.