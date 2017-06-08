Собачников Ленинского района обеспечили бесплатными пакетами для уборки за животными

Инициатива принадлежит ребятам из общественно-молодежного совета при администрации района. Они обратились к широкой общественности с просьбой помочь реализовать данный проект. На их призыв откликнулась управляющая компания ООО «Дирекция эксплуатации зданий» (ДЭЗ). За свой счет компания установила диспенсеры для собачьих гигиенических пакетов по четырем адресам Ленинского района: на улице Клинической, на Никитинской площади, на улице Садовой. В планах администрации и ДЭЗ — поставить еще не менее 40 таких аппаратов в районе. В перспективе диспенсеры появится по всему городу.





Каждый аппарат вмещает в себя 200 биоразлагаемых пакетов. Любой владелец собаки может подойти к диспенсеру и бесплатно достать пакет и бумажный совок, которыми он уберет за своим питомцем. Пакет затем можно выкинуть в любую урну. Плюс биопакета в том, что он разлагается всего за 1,5-2 года. Срок разложения обычного полиэтиленового пакета — 100-200 лет. В Санкт-Петербург подобный проект уже давно внедрен и пользуется успехом.