Часть Ленинского района Самары осталась без светофоров из-за повреждения кабеля
В четверг, 8 июня, на ряде улиц Ленинского района перестали работать регулирующие автомобильное движение устройства. В частности, речь идет об улицах Самарской, Красноармейской, Льва Толстого и т.д.
В компании ООО «Самарадортранссигнал» sgpress.ru сообщили, что специалисты предприятия «Самарские электрические сети» проводили некие земляные работы на пересечении улиц Самарской и Красноармейской, во время которых был поврежден электрокабель, питающий светофоры в указанном районе. На место выехала бригада «Самарадортранссигнала», чтобы выяснить причину повреждения кабеля и устранить неполадки.
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