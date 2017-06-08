Часть Ленинского района Самары осталась без светофоров из-за повреждения кабеля

В компании ООО «Самарадортранссигнал» sgpress.ru сообщили, что специалисты предприятия «Самарские электрические сети» проводили некие земляные работы на пересечении улиц Самарской и Красноармейской, во время которых был поврежден электрокабель, питающий светофоры в указанном районе. На место выехала бригада «Самарадортранссигнала», чтобы выяснить причину повреждения кабеля и устранить неполадки.