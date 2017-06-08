В Ленинском районе Самары прошли рейды по «резиновым» квартирам

Выявлением таких «резиновых» квартир сегодня занимаются управляющие микрорайонами, представители общественных советов, коммунальщики, сотрудники отдела полиции №5 и администрации Ленинского района. Поводом для проверок, как правило, становятся обращения бдительных граждан, а также слишком высокие показания общедомовых приборов учета. Информация, полученная в результате проверок, может быть направлена в налоговую и миграционную службы.

- Системно этой проблемой мы стали заниматься три-четыре года назад, после вступления в силу в 2013 году закона об усилении ответственности за нарушение правил регистрации и миграционного учета, - рассказывает главный специалист по общественной безопасности районной администрации Кирилл Усанов. - Статистика последних лет говорит о том, что такого рода нарушений теперь стало значительно меньше. За три месяца этого года совместно с полицией и общественниками мы провели 13 выходов на адреса, и только в некоторых случаях были выявлены факты несоблюдения законодательства.

- Недавно комиссия выезжала по двум адресам на улицах Буянова и Ленинской, в ветхие дома с минимумом удобств, - комментирует председатель ТОС «Русь» Юлия Милованова. - Нарушений правил регистрации в этот раз выявлено не было. Однако в нашей практике есть примеры, когда нелегально в одной квартире проживали три-четыре семьи из соседних стран.

За последние две недели по результатам проверок было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях и сделано предписание о выдворении из Самары трех граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья.

Представители управляющей компании сообщили, что сведения о незаконном пользовании ресурсами жильцами без прописки передают в районный отдел ЖКХ, после выяснения всех подробностей производится перерасчет оплаты коммунальных услуг. Согласно Жилищному кодексу такие начисления делаются на всех проживающих, в отсутствие квартирных счетчиков количество потребляемых услуг фиксируется общедомовыми приборами учета.

О существовании «резиновых» квартир жители могут сообщить в органы местного самоуправления, а также участковым уполномоченным. Опорные пункты полиции расположены на ул. Вилоновской, 2а, ул. Никитинской, 73а, ул. Садовой, 243 и ул. Клинической, 20. Приемные дни: вторник с 13 до 15 часов, четверг с 17 до 19 часов, суббота с 10 до 12 часов.

О местах массового проживания мигрантов

Надежда Курапова, председатель ТОС «Струковский»:

- Рейды по выявлению «резиновых» квартир проводятся регулярно. О том, что по такому-то адресу проживает много неизвестных людей, как правило, сообщают местные жители. Мы передаем эти сведения в отдел общественной безопасности администрации Ленинского района, затем выходим на место с проверкой. Также вместе с коммунальщиками обследуем жилье, если общедомовые приборы учета показывают очень большой расход потребления ресурсов. В ходе этих рейдов составляем акты для управляющих компаний. Кроме того, полиция привлекает общественников к проверкам паспортного режима.

Дмитрий Полухин, депутат Совета Ленинского района:

- Собственники, давно живущие в других местах, чтобы жилье не простаивало, сдают его кому попало, тем самым создавая почву для правонарушений. Этого нельзя допускать. Необходим учет и квартирантов, и хозяев «резиновых» квартир. Отсутствие такой информации создает трудности, например, при составлении избирательных списков. Нам необходимо добиться, наконец, чтобы квартиры сдавались легально - ко всему прочему это еще и налоги, которые пополняют бюджет. Поэтому задача наших проверок - выявлять и фиксировать нарушения.

Ольга Семенова, жительница Ленинского района:

- Сегодня существует реальная угроза террористических актов, так что очень важно знать, кто находится через стену от вас и чем этот человек занимается. Нельзя, чтобы нелегалы «ложились на дно». Ведь не исключено, что среди них могут попасться криминальные личности. В бытовом плане тоже ничего хорошего нет в том, что в комнате живет целый табор. Люди часто жалуются, что за стенами стоит шум, боятся, что их могут спалить, так как в доме старые коммуникации, а квартиранты пользуются нагревательными приборами. Наконец, кому же понравится оплачивать коммунальные расходы чужих людей?