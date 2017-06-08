В Ленинском районе Самары прошли рейды по «резиновым» квартирам
В Ленинском районе проживают 650 мигрантов. Это по официальным данным. На самом деле приезжих гораздо больше, только не все считают нужным легализовать свое положение. Такие люди нередко снимают дешевое жилье в старом фонде и селятся там большими семьями без всякой регистрации. Все вместе они пользуются светом, газом, отоплением, оплачивая эти коммунальные расходы по нормативам, за одного прописанного владельца.
Выявлением таких «резиновых» квартир сегодня занимаются управляющие микрорайонами, представители общественных советов, коммунальщики, сотрудники отдела полиции №5 и администрации Ленинского района. Поводом для проверок, как правило, становятся обращения бдительных граждан, а также слишком высокие показания общедомовых приборов учета. Информация, полученная в результате проверок, может быть направлена в налоговую и миграционную службы.
- Системно этой проблемой мы стали заниматься три-четыре года назад, после вступления в силу в 2013 году закона об усилении ответственности за нарушение правил регистрации и миграционного учета, - рассказывает главный специалист по общественной безопасности районной администрации Кирилл Усанов. - Статистика последних лет говорит о том, что такого рода нарушений теперь стало значительно меньше. За три месяца этого года совместно с полицией и общественниками мы провели 13 выходов на адреса, и только в некоторых случаях были выявлены факты несоблюдения законодательства.
- Недавно комиссия выезжала по двум адресам на улицах Буянова и Ленинской, в ветхие дома с минимумом удобств, - комментирует председатель ТОС «Русь» Юлия Милованова. - Нарушений правил регистрации в этот раз выявлено не было. Однако в нашей практике есть примеры, когда нелегально в одной квартире проживали три-четыре семьи из соседних стран.
За последние две недели по результатам проверок было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях и сделано предписание о выдворении из Самары трех граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья.
Представители управляющей компании сообщили, что сведения о незаконном пользовании ресурсами жильцами без прописки передают в районный отдел ЖКХ, после выяснения всех подробностей производится перерасчет оплаты коммунальных услуг. Согласно Жилищному кодексу такие начисления делаются на всех проживающих, в отсутствие квартирных счетчиков количество потребляемых услуг фиксируется общедомовыми приборами учета.
О существовании «резиновых» квартир жители могут сообщить в органы местного самоуправления, а также участковым уполномоченным. Опорные пункты полиции расположены на ул. Вилоновской, 2а, ул. Никитинской, 73а, ул. Садовой, 243 и ул. Клинической, 20. Приемные дни: вторник с 13 до 15 часов, четверг с 17 до 19 часов, суббота с 10 до 12 часов.
О местах массового проживания мигрантов
Надежда Курапова, председатель ТОС «Струковский»:
- Рейды по выявлению «резиновых» квартир проводятся регулярно. О том, что по такому-то адресу проживает много неизвестных людей, как правило, сообщают местные жители. Мы передаем эти сведения в отдел общественной безопасности администрации Ленинского района, затем выходим на место с проверкой. Также вместе с коммунальщиками обследуем жилье, если общедомовые приборы учета показывают очень большой расход потребления ресурсов. В ходе этих рейдов составляем акты для управляющих компаний. Кроме того, полиция привлекает общественников к проверкам паспортного режима.
Дмитрий Полухин, депутат Совета Ленинского района:
- Собственники, давно живущие в других местах, чтобы жилье не простаивало, сдают его кому попало, тем самым создавая почву для правонарушений. Этого нельзя допускать. Необходим учет и квартирантов, и хозяев «резиновых» квартир. Отсутствие такой информации создает трудности, например, при составлении избирательных списков. Нам необходимо добиться, наконец, чтобы квартиры сдавались легально - ко всему прочему это еще и налоги, которые пополняют бюджет. Поэтому задача наших проверок - выявлять и фиксировать нарушения.
Ольга Семенова, жительница Ленинского района:
- Сегодня существует реальная угроза террористических актов, так что очень важно знать, кто находится через стену от вас и чем этот человек занимается. Нельзя, чтобы нелегалы «ложились на дно». Ведь не исключено, что среди них могут попасться криминальные личности. В бытовом плане тоже ничего хорошего нет в том, что в комнате живет целый табор. Люди часто жалуются, что за стенами стоит шум, боятся, что их могут спалить, так как в доме старые коммуникации, а квартиранты пользуются нагревательными приборами. Наконец, кому же понравится оплачивать коммунальные расходы чужих людей?
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