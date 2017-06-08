Кредит в 1,8 миллиарда рублей областной Фонд капремонта потратит на обновление фасадов к ЧМ-2018

По данным пресс-службы правительства Самарской области, в 2017 году на эти деньги выполнят ремонт фасадов и крыш 242 зданий, а также домов, расположенных в районе улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской. Здания находятся на гостевых туристических маршрутах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Многоквартирные дома получат обновленный эстетичный вид. Кроме того, предполагается, что здания утеплят – необходимость такого вида работ покажет специальный энергетический аудит в ходе подготовки к ремонту.

Средства собственников, перечисленные региональному оператору, пойдут исключительно на финансирование расходов по капитальному ремонту. Использование этих денег на другие цели не допускается (статья 179 ЖК РФ), поэтому возмещение процента по кредиту будет осуществляться в форме субсидий за счет средств областного бюджета.