В «Художественном» состоится премьера самарского фильма о писателе, попавшем в свою собственную книгу
19 июня в 19:00 в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) пройдет премьера короткометражного фильма «Представь, что ты машинист».
Картина снята самарской киностудией «Три Товарища» под руководством московского режиссера Тэмо Эсадзе («Две зимы и три лета», «Время для двоих» и др). Главные роли в фильме исполнили актеры Самарского академического театра драмы им. М. Горького: Денис Евневич, Владимир Сапрыкин, Максим Горюшкин, Нина Лоленко и Наталья Ионова.
Съемки проходили в Самаре в январе 2017 года. Но история, рассказанная режиссером, по словам авторов, не имеет географической привязки: в центре внимания – внутренний мир человека.
После премьеры фильм будет представлен к участию на различных отечественных и международных кинофестивалях.
Картина снята самарской киностудией «Три Товарища» под руководством московского режиссера Тэмо Эсадзе («Две зимы и три лета», «Время для двоих» и др). Главные роли в фильме исполнили актеры Самарского академического театра драмы им. М. Горького: Денис Евневич, Владимир Сапрыкин, Максим Горюшкин, Нина Лоленко и Наталья Ионова.
Съемки проходили в Самаре в январе 2017 года. Но история, рассказанная режиссером, по словам авторов, не имеет географической привязки: в центре внимания – внутренний мир человека.
В центре сюжета – молодой, но уже весьма известный писатель. Неожиданно для себя он оказывается в творческом кризисе. После разговора с издателем писатель выходит на улицу, где его сбивает машина. Впав в кому, он становится персонажем собственной книги. Мужчина пытается выбраться из мира произведения до того, как в мире реальном его отключат от аппарата ИВЛ.
После премьеры фильм будет представлен к участию на различных отечественных и международных кинофестивалях.
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