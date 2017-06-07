Мэрия: Застройщику поручено благоустроить двор на проспекте Масленникова, 17
В конце мая в sgpress.ru обратились жители дома №17 на проспекте Масленникова в Октябрьском районе Самары. Во дворе их дома рядом с детской площадкой началась подготовка к строительству якобы 10-этажного дома. На месте детской и спортивных площадок уже поставили забор. Многоэтажный дом собираются возводить во дворе, окруженном пятиэтажными домами. Застройщиком выступает компания ООО ИСК «Дом», входящая в строительный холдинг «Град». Разрешение на строительство у компании закончилось 29 мая, и она намерена его продлять. Жители дома №17 по проспекту Масленникова выступают против строительства высотки в их дворе.
Департамент градостроительства Самары пояснил sgpress.ru, что в 2016 году компании было отказано в выдаче разрешения на строительство. Однако 25 февраля 2016 года Арбитражный суд Самарской области удовлетворил исковое заявление ООО ИСК «Дом» и обязал мэрию выдать застройщику разрешение. А в октябре 2016 года полномочия по выдаче таких документов по объектам капитального строительства передали на региональный уровень. То есть вопрос продления разрешения на строительство ИСК «Дом» теперь будет решаться с областным минстроем.
Вместе с тем, администрация Октябрьского района Самары в мае 2017 года провела рабочую встречу по благоустройству двора в границах улиц Мичурина, Масленникова, Скляренко, Луначарского с участием директора и заместителя директора ИСК «Дом», председателей общественных советов микрорайонов, председателя ТОС, жителей. Застройщику поручили предоставить эскизный проект благоустройства двора, график работ и демонтажа ограждения на проспекте Масленникова, 17, предусмотреть организацию пешеходных проходов к учреждениям и прилегающим домам.
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