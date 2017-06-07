Мэрия: Застройщику поручено благоустроить двор на проспекте Масленникова, 17

Департамент градостроительства Самары пояснил sgpress.ru, что в 2016 году компании было отказано в выдаче разрешения на строительство. Однако 25 февраля 2016 года Арбитражный суд Самарской области удовлетворил исковое заявление ООО ИСК «Дом» и обязал мэрию выдать застройщику разрешение. А в октябре 2016 года полномочия по выдаче таких документов по объектам капитального строительства передали на региональный уровень. То есть вопрос продления разрешения на строительство ИСК «Дом» теперь будет решаться с областным минстроем.

Вместе с тем, администрация Октябрьского района Самары в мае 2017 года провела рабочую встречу по благоустройству двора в границах улиц Мичурина, Масленникова, Скляренко, Луначарского с участием директора и заместителя директора ИСК «Дом», председателей общественных советов микрорайонов, председателя ТОС, жителей. Застройщику поручили предоставить эскизный проект благоустройства двора, график работ и демонтажа ограждения на проспекте Масленникова, 17, предусмотреть организацию пешеходных проходов к учреждениям и прилегающим домам.