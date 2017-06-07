Виктор Сазонов: «В Самарскую область инвестируют, несмотря на санкции»





- Виктор Федорович, какую оценку вы можете дать социально-экономическому развитию Самарской области за последние годы?

- Это, пожалуй, главный вопрос, который в конечном итоге определяет качество жизни людей. Подчеркну, что наш регион развивается динамично, ритмично и по всем направлениям. Возьмем экономику, промышленность, строительство, образование, здравоохранение – везде выстроен комплексный подход к социально-экономическому развитию региона. Мы сегодня живем в непростых экономических условиях. Санкции, падение стоимости нефти – эти издержки не могут не сказываться на экономике региона и жизни людей. Тем не менее в Самарской области наблюдается рост валового продукта на 7,5% - этот показатель в три раза больше, чем средний по стране. На 31% выросли объемы промышленного производства Принципиально важно, что у нас создаются новые производства. За последние 5 лет в губернии появилось 64 новых крупных предприятия и 20 из них – с иностранным капиталом. Это говорит о том, что в Самарскую область инвестируют, несмотря на санкции. Регион – привлекателен для вложений. Кроме того, Самарский край – лидер в реализации федеральных программ почти по всем направлениям. И федеральный бюджет оказывает нам серьезную поддержку. Губернатору Самарской области Николаю Меркушкину удалось за 5 лет привлечь из федерального бюджета более 200 миллиардов рублей.

- Каковы главные направления привлечения инвестиций в экономику Самарской области?

- Только в июне этого года было подписано 475 инвестиционных соглашений с Россией. В 2015 году их было всего 205, в 2016 году – 356. То есть идет динамика роста инвестиционной привлекательности страны для международных инвесторов. Что касается Самарского региона, то инвесторы вкладывают средства в автомобилестроение, в нефтехимию. Особую роль, как показала практика привлечения иностранного финансирования в экономику области, играет новый формат работы – создание экономических зон. На базе этих площадок создаются высокотехнологичные производства.





- Через год Самару посетит много иностранцев, в том числе и новых потенциальных инвесторов, ведь в городе будут проводиться матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Но сегодня в сети Интернет все чаще высказываются опасения, что город не успеет подготовиться к мундиалю. Вы разделяете общую тревогу?

- Работа идет по графику. Нет никаких сомнений, что мы успешно подготовимся к Чемпионату мира по футболу, включая всю инфраструктуру. Еще хочется добавить, что футбольная команда «Крылья Советов» через год обязательно вернется в Премьер-лигу. Самарские футбольные болельщики и обычные горожане могут быть спокойны.

- Все масштабные процессы в регионе не могут протекать без слаженной работы властей на местах. В Самарской области активно развивается система местного самоуправления. Насколько успешна данная реформа?

- Реформа местного самоуправления (МСУ) повысила эффективность работы власти. Президент поставил задачу – приблизить власть к народу, и мы внедрили новую систему МСУ. Работа по дальнейшей передаче полномочий на уровень районного звена Самары будет продолжена. Мы уже по инициативе губернатора создали советы микрорайонов Самары – это работающий орган, максимально приближенный к жителям города.