В Самаре мужчина пытался ограбить православный собор
Утром экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги из собора на территории Промышленного района Самары. Охранник пояснил прибывшему на место патрулю, что сработала автономная сигнализация, установленная в духовном просветительском центре. Мужчина также слышал доносившийся из здания шум и поэтому нажал на «тревожную кнопку».
Сотрудники Росгвардии обследовали здание и заметили, что одно из окон взломано. В помещении патрульные обнаружили мужчину, который собирал ценные вещи. Вора задержали.
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного сотрудникам полиции. Застигнутый на месте преступления мужчина оказался ранее судимым 38-летним жителем Самары.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на кражу.
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