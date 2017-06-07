В Самаре мужчина пытался ограбить православный собор

Сотрудники Росгвардии обследовали здание и заметили, что одно из окон взломано. В помещении патрульные обнаружили мужчину, который собирал ценные вещи. Вора задержали.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного сотрудникам полиции. Застигнутый на месте преступления мужчина оказался ранее судимым 38-летним жителем Самары.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на кражу.