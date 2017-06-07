07 июня 2017 года,
15:28
$ 56.67    63.78   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре мужчина пытался ограбить православный собор

Утром экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги из собора на территории Промышленного района Самары. Охранник пояснил прибывшему на место патрулю, что сработала автономная сигнализация, установленная в духовном просветительском центре. Мужчина также слышал доносившийся из здания шум и поэтому нажал на «тревожную кнопку».
 
Сотрудники Росгвардии обследовали здание и заметили, что одно из окон взломано. В помещении патрульные обнаружили мужчину, который собирал ценные вещи. Вора задержали.
 
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного сотрудникам полиции. Застигнутый на месте преступления мужчина оказался ранее судимым 38-летним жителем Самары.
 
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на кражу.
Дата: 7 июня 2017 , 09:57
487
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: susanin.news
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Мэрия: Застройщику поручено благоустроить двор на проспекте Масленникова, 17
7 июня 2017
36
Мэрия: Застройщику поручено благоустроить двор на проспекте Масленникова, 17
Ученые СамГМУ создали вертикализатор для людей, которые перенесли инсульт
7 июня 2017
51
Ученые СамГМУ создали вертикализатор для людей, которые перенесли инсульт
Виктор Сазонов: «В Самарскую область инвестируют, несмотря на санкции»
7 июня 2017
62
Виктор Сазонов: «В Самарскую область инвестируют, несмотря на санкции»
На остановках Самары появились произведения современного искусства
7 июня 2017
109
На остановках Самары появились произведения современного искусства
В Самаре ищут подрядчика на реставрацию здания городского департамента семьи, опеки и попечительства
7 июня 2017
93
В Самаре ищут подрядчика на реставрацию здания городского департамента семьи, опеки и попечительства
Лето под защитой Сбербанка
7 июня 2017
69
Лето под защитой Сбербанка
В Тольятти водитель Лады Калины на светофоре сбил девушку с маленьким ребенком
7 июня 2017
213
 
В Тольятти водитель Лады Калины на светофоре сбил девушку с маленьким ребенком
Около 400 учащихся вузов и колледжей Самарской области поборются за звание лучшего студента
7 июня 2017
100
Около 400 учащихся вузов и колледжей Самарской области поборются за звание лучшего студента
АвтоВАЗ начинает выпуск битопливной «Весты»
7 июня 2017
217
АвтоВАЗ начинает выпуск битопливной «Весты»
Лента новостей
7 июня 2017 , 15:22
36
Мэрия: Застройщику поручено благоустроить двор на проспекте Масленникова, 17
В конце мая в sgpress.ru обратились жители дома №17 на проспекте Масленникова в Октябрьском...
7 июня 2017 , 15:11
51
Ученые СамГМУ создали вертикализатор для людей, которые перенесли инсульт
После использования данного устройства у 45% людей после инсульта резко активизируется процесс...
7 июня 2017 , 15:02
62
Виктор Сазонов: «В Самарскую область инвестируют, несмотря на санкции»
В следующем году в Самаре пройдут 6 матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Город и регион...
7 июня 2017 , 14:21
109
На остановках Самары появились произведения современного искусства
В течение всего лета на остановках общественного транспорта Самары будет проходить выставка...
7 июня 2017 , 14:16
93
В Самаре ищут подрядчика на реставрацию здания городского департамента семьи, опеки и попечительства
Ведомство располагается в стенах объекта культурного наследия - бывшем особняке Линева-Разина....
7 июня 2017 , 14:06
69
Лето под защитой Сбербанка
Летнее время все используют по-разному — одни остаются в городе или отправляются жить за...
7 июня 2017 , 13:54
213
 
В Тольятти водитель Лады Калины на светофоре сбил девушку с маленьким ребенком
ДТП произошло во вторник, 6 июня, в 10:45.
Все новости
Календарь
Июнь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
7119
5
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
5206
1
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
4797
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
10 мая 2017
3522
В Самарской области две девочки попали под электричку
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая,  в 21:50 на станции Новоотрадная.
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
19 мая 2017
900
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Своими глазами: Как строится самарское метро
23 мая 2017
689
1
Своими глазами: Как строится самарское метро
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена. 
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
26 мая 2017
740
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
2 июня 2017
770
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
 «СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.