Для обеспечения безопасности на транспорте Самаре требуется 1,1 млрд рублей

373 миллиона рублей нужно для обеспечения безопасности учреждений социальной сферы: школ, детских садов, поликлиник, больниц, дворцов спорта и домов культуры. Еще 1,1 миллиарда рублей для безопасности на транспорте. Также в оборудовании специальными средствами по повышению защищенности людей нуждаются многие муниципальные здания.

Депутаты Самарской городской думы предложили мэрии обратиться за финансовой поддержкой к областным властям. Думский контрольный комитет рекомендовал администрации при рассмотрении бюджета следующего года и внесении изменений в бюджет текущего года предусмотреть увеличение финансирования по данному направлению.