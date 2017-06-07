Счетная палата посчитала убытки от работы Валерия Кириллова во главе больницы Пирогова
Счетная палата Самарской области опубликовала итоги проверки деятельности Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова за 2015-2016 годы. На тот момент больницей управлял Валерий Кириллов, который в апреле 2017 года покинул медучреждение.
Счетная палата установила, что больница брала в аренду личные автомобили работников или их родственников вместо покупки собственного транспорта. На аренду за два года учреждение потратило 6,6 миллиона рублей. В период с 24 сентября 2013 года по 14 октября 2015 года в структуре больницы функционировали два аналогичных по своим направлениям деятельности отдела, выполняющие одни и те же функции.
Учреждением не использовался по назначению томограф магнитно-резонансный Signa HDx, эхоэнцефалограф, аппараты рентгеновские, аппараты искусственной вентиляции легких и другие, балансовой стоимостью в 131,5 миллиона рублей.
В 2015 году больница приобрела магнитно - резонансный томограф iOpen стоимостью 38,4 миллиона рублей. Согласно выводам Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и экспертному заключению экспертов ФГБУ «ВНИИИМТ» указанный томограф не соответствует заявленным в техническом задании требованиям. Использование данного медицинского оборудования невозможно, так как его качество, эффективность и безопасность не подтверждены.
Кроме того, учреждение приняло и оплатило подрядным организациям невыполненные работы на общую сумму 2,7 миллиона рублей.
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