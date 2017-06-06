Самарские спортсмены завоевали 9 медалей на инклюзивном чемпионате России

Так, Никита Прохоров стал двукратным победителем чемпионата. В метании диска он показал результат 46,67 метра, в толкании ядра - 14,74 метра. Николь Родомакина завоевала "золото" в прыжках в длину (5,47 метра). Дмитрий Сакеев получил "серебро" в метании копья, бронзу в метании диска. Роман Андреев занял второе место в метании диска и третье в толкании ядра. Валерия Фомина получила два "серебра" – в метании диска и толкании ядра.