В Самаре предложили построить крематорий на условиях государственно-частного партнерства

Так, в рамках заседания думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике были озвучены предложения о строительстве в регионе крематория в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства. О строительстве крематория в Самарской области говорят давно, ведь не все могут позволить себе похороны, а мест на кладбищах остается все меньше. Также члены комитета обсуждают идею ухода от частного похоронного бизнеса, оставив только государственные или муниципальные структуры, чтобы был четкий контроль.