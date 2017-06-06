В Самаре предложили построить крематорий на условиях государственно-частного партнерства
Такую возможность сегодня рассматривают депутаты Самарской губернской думы.
Так, в рамках заседания думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике были озвучены предложения о строительстве в регионе крематория в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства. О строительстве крематория в Самарской области говорят давно, ведь не все могут позволить себе похороны, а мест на кладбищах остается все меньше. Также члены комитета обсуждают идею ухода от частного похоронного бизнеса, оставив только государственные или муниципальные структуры, чтобы был четкий контроль.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
6 июня 2017 , 14:17
Светлана
6 июня 2017 , 14:02
Татьяна
Последнее из раздела Лента новостей
6 июня 2017
55
6 июня 2017
112
6 июня 2017
112
6 июня 2017
214
6 июня 2017
206
6 июня 2017
155
6 июня 2017 , 19:30
55
Четырнадцатый по счету веломарафон будет разделен на детский и взрослый заезд.
6 июня 2017 , 19:10
75
«Альянс Франсез Самара» приглашает непрофессиональных фотографов и любителей...
6 июня 2017 , 16:34
112
Продолжается социальный некоммерческий проект «Фитнес в парках Самары».
6 июня 2017 , 16:27
143
В Смоленске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением...
6 июня 2017 , 15:13
112
Сбербанк провел семинар по повышению финансовой грамотности пенсионеров Самары в рамках проекта...
6 июня 2017 , 15:04
214
Этим летом аэропорт «Курумоч» будет осуществлять до 25 вылетов в неделю на...
6 июня 2017 , 14:56
428
Его обнаружили в прошедшую субботу, 3 июня, сотрудники таможни при досмотре багажа в...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
7074
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5107
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4748
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3479
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
19 мая 2017
877
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
665
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
698
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
730
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...