Для строительства полосы отвода Волжского шоссе у дачников заберут участки

Полоса отвода представляет собой участок земли, на котором находятся лесопосадки, различные водоотводящие сооружения, линии связи и электропитания, снегозащитные заборы и т.д. Площадь полосы отвода Волжского шоссе составит 30 гектар, из которых 5,8 гектара – это участки, принадлежащие третьим лицам и предполагаемые к изъятию. Большую часть земель заберут у дачников массива Сорокины хутора, а также у собственников участков на улице Седьмой, Московского и Волжского шоссе. Всего планируется к изъятию 67 участков из категории земель населенных пунктов.