Как избежать штрафа за запуск квадрокоптера в Самаре

Вы купили квадрокоптер – нужно ли его регистрировать?

В июле 2016 года в Воздушный кодекс России были внесены поправки. В документе говорится, что квадрокоптеры не подлежат государственной регистрации. Она не понадобится для многих моделей квадрокоптеров, в частности аппараты от компании DJI (Phantom 2,3,4, Mavic, Inspire), Syma, Yaneec, Gopro Karma, а также аналогичные модели других брендов. Отметим, что регистрация не нужна для моделей весом до 30 килограммов. Но для их запуска в городе необходимо получить разрешение на полеты от местных органов государственной власти. Также полет должен быть согласован с диспетчерами филиала ФГУП «Аэронавигация Центральной Волги».





Как получить разрешение на полет квадрокоптера?

Для этого вам понадобится подготовить необходимый пакет документов. Это удостоверение летной годности устройства, разрешение на эксплуатацию воздушного пространства, документ, подтверждающий правомерность управления беспилотником. Разрешение на съемку с квадрокоптера является обязательным – за нарушение этого условия грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

Выполнение полетов беспилотника в городе осуществляется на основании плана полета и разрешения на использование воздушного пространства, которое включает в себя временный и местный режимы, а также кратковременные ограничения. Так, временный режим устанавливается при планировании полетов на воздушных трассах, местных воздушных линиях, открытых для международных полетов, а также в районах аэродромов, открытых для международных полетов.

Представление на установление временного режима подаются в главный центр Единой системы за 5 суток до выполнения, на установление местного режима в зональный центр Единой системы за 3 суток до выполнения. Для этого необходимо отправить факс по номеру (495) 601-07-17 с последующим уточнением через 15 минут по телефону 8-499-155-36-59 (или 8-499-231-56-93). А вот для местного режима, то есть для развлекательных полетов над городом, например, на небольшой высоте над набережной реки Волги, заявка отправляется по факсу на номер (846) 279-18-47 или электронную почту zc_esorvd@cv.gkovd.ru с последующим уточнением через 15 минут по тел. (846) 279-18-41.

В заявке необходимо указать полную информацию о целях полета, а именно: дату полета и ее цель (развлекательная, видеонаблюдение), границы района полета (описание границ должно включать не менее трех точек), максимальную высоту полета беспилотника, время начала и окончания полета. Бланк заявки можно получить, обратившись в филиал «Аэронавигации центральной Волги».

Куда квадрокоптеру летать не следует?

Если вы запускаете беспилотник с целью развлечься, то полеты в местах с большим скоплением людей нежелательны, так как некорректная работа коптера или неправильное управление могут повлечь за собой получение людьми травм. Не стоит запускать дрон над охраняемыми объектами, полигонами, военными базами и административными территориями, а также поднимать аппарат на высоту более 150 метров. Собираясь запустить беспилотник над центром города или историческим объектом, лучше заранее узнать в администрации города, предполагает ли полет над этой местностью наличие соответствующих документов. За день до использования дрона необходимо предоставить соответствующим органам детальный маршрут полета с его траекторией. За два часа до намеченного полета владелец беспилотника должен предупредить диспетчера «Аэронавигация Центральной Волги» о предстоящем пилотировании, а при взлете и посадке необходимо снова связаться с диспетчером. С диспетчером можно связаться по телефону (846)279-18-97 не позднее чем через 5 минут после фактического запуска, через 10 минут после посадки и немедленно при возникновении нештатных ситуаций.