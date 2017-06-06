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В Самаре высадят 140 тысяч квадратных метров цветников

Экологический лекторий нашего издания вновь собрал своих слушателей на выездной встрече. В минувшую субботу участники побывали в теплицах муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». За сложным названием кроется красивая миссия. Именно здесь каждый год выращивают более миллиона цветов, которые с весны высаживают на клумбы. К нашей экскурсии большая часть растений уже «переехала», но самые теплолюбивые, например бегонии, еще пережидают непривычные летние холода в теплице. Именно из этих цветов в прошлом году на клумбе у речного вокзала составили огромный российский триколор. 
 
Поддержанием зеленого облика нашего города «Спецремстройзеленхоз» занимается с 1934 года. Сегодня это современное многопрофильное предприятие с солидными объемами производства, многократно отмеченное дипломами, премиями и наградами. 
 
Первоочередная задача, стоящая перед муниципальным предприятием, - создание в городе благоприятной экологической обстановки, содержание зеленых насаждений, а также взаимодействие с жителями города по вопросам ведения зеленого хозяйства. В состав «Спецремстройзеленхоза» входит оранжерейно-парковое хозяйство площадью 3,1 гектара, а также два питомника (52,8 га), в которых выращивают адаптированные к нашим условиям деревья и кустарники. Ежегодно предприятие выполняет для города работы по благоустройству, озеленению, ландшафтному проектированию, посадке деревьев, кустарников и цветов, устройству газонов. В теплицах круглогодично выращивают зеленый материал, который в дальнейшем украшает улицы, парки и скверы Самары. Сальвия, герань, канны, ирезине - эти декоративные культуры традиционно украшают город уже к Дню Победы. Также в теплицах пережидают холода колоновидные туи и знаменитые пальмы с городской набережной. 
 
Как рассказала главный агроном предприятия Ирина Филимонова, высаживать семена начинают еще в декабре. Круглый год в теплицах поддерживается температура не менее 10 градусов. Цветам, конечно, нужно больше тепла, как минимум до 25 градусов, но самарские гибриды привыкли к таким прохладным условиям. На площади 10 тысяч квадратных метров специалисты выращивают около 198 тысяч петуний, 235 тысяч тагетеса оранжевого и 110 тысяч - лимонного. Горшечных цветов высаживают около 200 тысяч. 
 
С каждым годом число цветов, высаживаемых в Самаре, увеличивается. Например, в этом сезоне в скверах и парках появится 140 тысяч квадратных метров цветников, что на 14% больше, чем в 2016 году. Немалую долю от этих объемов выращивает именно «Спецремстройзеленхоз». Специалистам предприятия недостаточно просто высадить пестрые ковры из петуний, герани или бархатцев. Растения дважды в неделю удобряют, регулярно поливают и заменяют те цветы, которые уносят с клумб недобросовестные жители. 
 
За годы работы в сфере городского озеленения специалисты предприятия реализовали множество масштабных проектов, включая благоустройство значимых городских объектов и выполнение озеленительных работ на территории архитектурных памятников города. Впереди специалистов предприятия ждет решение еще более амбициозной задачи: украсить город к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм.
 
Дата: 6 июня 2017 , 09:52
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Автор текста: Оксана Воронина
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