Олег Комаров: «У нас есть такие дворы, по которым экскурсии водить можно»
Делать мир, в котором мы живем, ярче, красочнее, красивее, казалось бы, так просто - достаточно посадить около дома или офиса тюльпаны, петунии, настурции. О том, как вовлечь жителей и предпринимателей в этот процесс, мы поговорили с главой администрации Красноглинского района Олегом Комаровым.
- Олег Игоревич, уже второй год Красноглинский район активно участвует в программе «Цветущая Самара». Результат очевиден, стоит прогуляться по Управленческому, например. Как удалось за такой короткий срок добиться столь внушительных результатов?
- Секрет прост - постоянная, методичная работа. Зимой, весной, летом и осенью. Вопросы благоустройства обсуждаются и решаются всегда, в том числе и на перспективу, на год, два вперед. Мы заранее знаем, что будем делать в весенне-летний период.
- Насколько успешно удается выполнять задуманное?
- Все запланированное нами в прошлом году было выполнено на 100 процентов. Сейчас мы эту работу продолжаем. Количество высаженных цветов будет увеличено наполовину по сравнению с прошлым сезоном. В следующем году объемы озеленения вырастут еще на 50 процентов. Администрацией района заключен муниципальный контракт с ООО «Берсо» на выполнение работ по озеленению. Запланировано устройство цветников, газонов. Будет высажено 200 молодых деревьев и 100 саженцев кустарников. Мы уже выполнили большую часть этих работ. В ближайшее время пройдут конкурсы на закупку вазонов. В прошлом году совместно с предпринимателями нами было приобретено 169 штук.
Сейчас мы значительно опережаем план прошлого года по обустройству цветников на клумбах и рабатках, установке вазонов, посадке в них цветов. Работы по устройству цветников будут продолжаться в течение всего июня.
- Для украшения района объединились администрация, социально ориентированный бизнес и жители. Как удается заинтересовать и привлечь людей?
- Чем больше людей вовлечено в процесс, тем ощутимее «круги по воде» и выше интерес к тому, что наш президент назвал программой по созданию комфортной городской среды. Мы должны стремиться к тому, чтобы привести свой общий дом к идеальному состоянию. Это возможно только путем объединения усилий. На сегодняшний день в программу «Цветущая Самара» вовлечено около трети дворовых территорий. У нас есть такие дворы, по которым экскурсии водить можно. Ну и, конечно, все больше коммерсантов, представителей потребительского рынка участвуют в этом процессе. Особенно хочется отметить руководителя ООО «Цезарь» Татьяну Шаповалову, которая занимается благоустройством нашего любимого сквера имени Кузнецова, а также генерального директора ООО «Элит» Андрея Котельникова - с его помощью на территории третьего квартала в поселке Красная Глинка будут разбиты цветники. В прошлом году очень слабо откликались на наши призывы коммерсанты Мехзавода и Березы, но в этом году и там дело сдвинулось с мертвой точки. Большое участие в процессе озеленения принимает и международный аэропорт Курумоч. Там количество цветников, вазонов, газонов в 2017 году увеличилось на четверть.
Интересно, что по мере участия в программе у людей - будь то предприниматели или просто активные жители - просыпается «аппетит». Хочется делать больше и лучше. Люди видят отдачу. Это же просто потрясающе, когда то, что ты делаешь своими руками, становится культовым местом, рядом с которым все фотографируются или куда просто приходят отдыхать твои друзья, соседи. Конечно, у нас еще очень много этой работы, но мы движемся в правильном направлении. Это касается всех шести поселков Красноглинского района.
- К сожалению, многие люди считают, что общее - значит ничье. Насколько актуальна проблема «цветочного вандализма» для Красноглинского района?
- Очень актуальна. В этом году в поселке Управленческий были выкопаны все первые цветы, высаженные в вазоны. Кто это делает? Наши же жители. Тратить бюджетные средства на установку видеонаблюдения к каждому вазону нецелесообразно, но и не сажать мы не можем. Этот момент надо просто пережить. Со временем люди поймут, что воровать у своей семьи - это позор. А пока… Выкопали цветы? Сажаем новые. Вновь и вновь будем высаживать, пока будет возможность.
- Продолжается и программа по установке топиарных фигур. Что уже сделано?
- В прошлом году в поселке Управленческий были установлены футбольный мяч, обручальные кольца, зеленый рояль. В этом году в поселке Прибрежный установлена топиарная фигура «Победа». Проведено благоустройство прилегающей территории цветной галькой. Но отношение жителей, конечно, удивляет: цветную гальку увозят на дачи, по топиарной фигуре ползают малыши. Это недопустимо. Но приучать к красоте нужно. В поселке Береза возле Дома культуры «Сатурн» установлена фигура «Тюльпаны». 5 июня в поселке Красная Глинка установлена фигура «Дама с зонтом и кавалер с тростью», а в поселке Мехзавод около Дома культуры «Октябрь» - «Павлин». Хвост птицы - это огромная клумба разноцветных петуний. Не забыта и футбольная тематика: во втором квартале поселка Мехзавод около дома №52 будет установлен мяч в сердце. Приглашаем всех посмотреть на наши новые арт-объекты.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
6 июня 2017
104
6 июня 2017
173
5 июня 2017
444
6 июня 2017 , 12:01
67
Волжские пейзажи влюбляют в себя с первого взгляда. Неважно, видите вы их вживую или на...
6 июня 2017 , 11:35
104
В понедельник, 5 июня, sgpress.ru сообщал о том, что сотрудники Куйбышевской транспортной...
6 июня 2017 , 11:15
292
Ожидается резкое ухудшение метеорологических условий и гидрологической обстановки на Волге.
6 июня 2017 , 10:35
223
Авария произошла днем в понедельник, 5 июня.
6 июня 2017 , 10:30
166
Анастасии Денисовой 22 года. В этом возрасте городская молодежь еще только примеривается...
6 июня 2017 , 09:52
173
Экологический лекторий нашего издания вновь собрал своих слушателей на выездной встрече. В...
6 июня 2017 , 09:41
186
Делать мир, в котором мы живем, ярче, красочнее, красивее, казалось бы, так просто - достаточно...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
7043
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5065
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4727
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3462
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
19 мая 2017
872
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
650
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
681
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
707
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...