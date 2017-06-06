Олег Комаров: «У нас есть такие дворы, по которым экскурсии водить можно»





- Олег Игоревич, уже второй год Красноглинский район активно участвует в программе «Цветущая Самара». Результат очевиден, стоит прогуляться по Управленческому, например. Как удалось за такой короткий срок добиться столь внушительных результатов?

- Секрет прост - постоянная, методичная работа. Зимой, весной, летом и осенью. Вопросы благоустройства обсуждаются и решаются всегда, в том числе и на перспективу, на год, два вперед. Мы заранее знаем, что будем делать в весенне-летний период.

- Насколько успешно удается выполнять задуманное?

- Все запланированное нами в прошлом году было выполнено на 100 процентов. Сейчас мы эту работу продолжаем. Количество высаженных цветов будет увеличено наполовину по сравнению с прошлым сезоном. В следующем году объемы озеленения вырастут еще на 50 процентов. Администрацией района заключен муниципальный контракт с ООО «Берсо» на выполнение работ по озеленению. Запланировано устройство цветников, газонов. Будет высажено 200 молодых деревьев и 100 саженцев кустарников. Мы уже выполнили большую часть этих работ. В ближайшее время пройдут конкурсы на закупку вазонов. В прошлом году совместно с предпринимателями нами было приобретено 169 штук.

Сейчас мы значительно опережаем план прошлого года по обустройству цветников на клумбах и рабатках, установке вазонов, посадке в них цветов. Работы по устройству цветников будут продолжаться в течение всего июня.





- Для украшения района объединились администрация, социально ориентированный бизнес и жители. Как удается заинтересовать и привлечь людей?

- Чем больше людей вовлечено в процесс, тем ощутимее «круги по воде» и выше интерес к тому, что наш президент назвал программой по созданию комфортной городской среды. Мы должны стремиться к тому, чтобы привести свой общий дом к идеальному состоянию. Это возможно только путем объединения усилий. На сегодняшний день в программу «Цветущая Самара» вовлечено около трети дворовых территорий. У нас есть такие дворы, по которым экскурсии водить можно. Ну и, конечно, все больше коммерсантов, представителей потребительского рынка участвуют в этом процессе. Особенно хочется отметить руководителя ООО «Цезарь» Татьяну Шаповалову, которая занимается благоустройством нашего любимого сквера имени Кузнецова, а также генерального директора ООО «Элит» Андрея Котельникова - с его помощью на территории третьего квартала в поселке Красная Глинка будут разбиты цветники. В прошлом году очень слабо откликались на наши призывы коммерсанты Мехзавода и Березы, но в этом году и там дело сдвинулось с мертвой точки. Большое участие в процессе озеленения принимает и международный аэропорт Курумоч. Там количество цветников, вазонов, газонов в 2017 году увеличилось на четверть.

Интересно, что по мере участия в программе у людей - будь то предприниматели или просто активные жители - просыпается «аппетит». Хочется делать больше и лучше. Люди видят отдачу. Это же просто потрясающе, когда то, что ты делаешь своими руками, становится культовым местом, рядом с которым все фотографируются или куда просто приходят отдыхать твои друзья, соседи. Конечно, у нас еще очень много этой работы, но мы движемся в правильном направлении. Это касается всех шести поселков Красноглинского района.

- К сожалению, многие люди считают, что общее - значит ничье. Насколько актуальна проблема «цветочного вандализма» для Красноглинского района?

- Очень актуальна. В этом году в поселке Управленческий были выкопаны все первые цветы, высаженные в вазоны. Кто это делает? Наши же жители. Тратить бюджетные средства на установку видеонаблюдения к каждому вазону нецелесообразно, но и не сажать мы не можем. Этот момент надо просто пережить. Со временем люди поймут, что воровать у своей семьи - это позор. А пока… Выкопали цветы? Сажаем новые. Вновь и вновь будем высаживать, пока будет возможность.

- Продолжается и программа по установке топиарных фигур. Что уже сделано?

- В прошлом году в поселке Управленческий были установлены футбольный мяч, обручальные кольца, зеленый рояль. В этом году в поселке Прибрежный установлена топиарная фигура «Победа». Проведено благоустройство прилегающей территории цветной галькой. Но отношение жителей, конечно, удивляет: цветную гальку увозят на дачи, по топиарной фигуре ползают малыши. Это недопустимо. Но приучать к красоте нужно. В поселке Береза возле Дома культуры «Сатурн» установлена фигура «Тюльпаны». 5 июня в поселке Красная Глинка установлена фигура «Дама с зонтом и кавалер с тростью», а в поселке Мехзавод около Дома культуры «Октябрь» - «Павлин». Хвост птицы - это огромная клумба разноцветных петуний. Не забыта и футбольная тематика: во втором квартале поселка Мехзавод около дома №52 будет установлен мяч в сердце. Приглашаем всех посмотреть на наши новые арт-объекты.