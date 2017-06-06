Мэрия: вырубка деревьев у Ладьи связана со строительством инженерных коммуникаций

Администрация Самары пояснила sgpress.ru, что там ведется строительство новых инженерных коммуникаций. На этом месте в рамках реконструкции набережной появится фонтан площадью 385 квадратных метров. Для фонтана необходимо обустройство водопровода, бытовой и ливневой канализации. По завершении строительства там высадят 30 деревьев и 2516 кустарников, а территория станет охраняемой зоной.

По проекту реконструкции набережная будет поделена на четыре зоны. От улицы Осипенко до Силикатного оврага разместят объекты массового отдыха людей, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, клумбы, дорожки, малые архитектурные формы. Во второй зоне на улице Лесной будут размещены объекты дорожного хозяйства – остановки общественного транспорта, парковки и опорный пункт полиции. На участке набережной у Ладьи реконструируют пандусы, отремонтируют тротуары с использованием плитки.