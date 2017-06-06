В дни матчей ЧМ-2018 в центре Самары предлагают запретить передвигаться на автомобилях

В центральной части города-организатора движение будет ограничено на следующих улицах:



- ул. М. Горького;



- Волжский проспект;



- ул. Вилоновская;



- ул. Галактиновская;



- ул. Красноармейская;



- ул. Л. Толстого;



- ул. Шостаковича;



- ул. Чапаевская;



- ул. Фрунзе;



- ул. Куйбышева;



- ул. Молодогвардейская



Схема ограничения дорожного движения по указанным улицам приведена ниже:





























































Кроме того, необходимо запретить движение в сторону ул. Куйбышева с ул. Фрунзе на пересечениях с ул. Ленинградской, ул. Некрасовской и ул. Л. Толстого, а также запретить поворот в сторону ул. Куйбышева с ул. Степана Разина на пересечениях с ул. Ленинградской, ул. Некрасовской и ул. Л. Толстого. На пересечении ул. Венцека и ул. Куйбышева (пл. Революции) необходимо запретить въезд фонового транспорта на пл. Революции с ул. Венцека и ул. Куйбышева. - ул. МолодогвардейскаяСхема ограничения дорожного движения по указанным улицам приведена ниже:Кроме того, необходимо запретить движение в сторону ул. Куйбышева с ул. Фрунзе на пересечениях с ул. Ленинградской, ул. Некрасовской и ул. Л. Толстого, а также запретить поворот в сторону ул. Куйбышева с ул. Степана Разина на пересечениях с ул. Ленинградской, ул. Некрасовской и ул. Л. Толстого. На пересечении ул. Венцека и ул. Куйбышева (пл. Революции) необходимо запретить въезд фонового транспорта на пл. Революции с ул. Венцека и ул. Куйбышева.



Для обеспечения пешеходного движения по ул. Молодогвардейской необходимо запретить въезд транспорта с пер. Студенческого на ул. Молодогвардейскую. На ул. Галактионовской необходимо запретить повороты направо при движении от ул. Маяковского в сторону ул. Вилоновской и повороты налево при движении от ул. Вилоновской в сторону ул. Маяковского на пересечениях с ул. Ярмарочной и ул. Ульяновской. После пересечениях ул. Маяковского с ул. Молодогвардейской и ул. Галактионовской необходимо запретить въезд фонового транспорта на ул. Молодогвардейскую и ул. Галактионовскую при движении в сторону ул. Ярмарочной.



Для обеспечения пешеходного движения по ул. Красноармейской необходимо запретить выезд транспорта (кроме трамваев) с ул. М. Горького, ул. Куйбышева, ул. Фрунзе, ул. Чапаевской, ул. Молодогвардейской, ул. Галактионовской, ул. Садовой, ул. Братьев Коростелевых, ул. Буянова, ул. Никитинской, ул. Агибалова, ул. Спортивной на ул. Красноармейскую. С целью предупреждения возможного выезда личного транспорта в дни проведения матчей в местах установки дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» необходимо установить технические средства, ограничивающие проезд транспорта. На пересечении ул. Самарской, ул. Ленинской и ул. Арцыбушевской с ул. Красноармейской разрешить по ул. Самарской, ул. Ленинской и ул. Арцыбушевской движение только прямо.



Для обеспечения пешеходного движения по ул. Л. Толстого необходимо запретить выезд транспорта (кроме общественного транспорта) с ул. Фрунзе, ул. Чапаевской, ул. Молодогвардейской, ул. Галактионовской, ул. Самарской, ул. Садовой, ул. Ленинской, ул. Братьев Коростелевых, ул. Арцыбушевской, ул. Буянова, ул. Никитинской, на ул. Л. Толстого.

На Комсомольской площади предлагается ограничить движение транспорта следующим образом: запретить проезд по ул. Агибалова и ул. Спортивной от пересечения с ул. Красноармейской до ул. Л. Толстого и самой Комсомольской площади для всего транспорта, кроме общественного; движение автобусов, следующих с ул. Агибалова осуществлять через проезд возле административного здания Куйбышевской железной дороги; движение всех троллейбусов и автобусов, следующих с ул. Л. Толстого осуществлять по существующему маршруту без изменений.

В целях обеспечения безопасности и удобства передвижения зрителей и болельщиков в день проведения матча предлагается ограничить движение транспорта в районе стадиона «Самара Арена». Там можно будет ездить только аккредитованному транспорту. Однако ограничения коснутся и центральной части Самары. Предполагается, что несколько улиц в исторической части города сделают полностью пешеходными, установив знаки «Въезд запрещен», а также технические средства, ограничивающие проезд транспорта.