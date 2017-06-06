В дни матчей ЧМ-2018 в центре Самары предлагают запретить передвигаться на автомобилях
Департамент транспорта администрации Самары сообщил sgpress.ru о планах по организации дорожного движения на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в городе, разработанном министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
В целях обеспечения безопасности и удобства передвижения зрителей и болельщиков в день проведения матча предлагается ограничить движение транспорта в районе стадиона «Самара Арена». Там можно будет ездить только аккредитованному транспорту. Однако ограничения коснутся и центральной части Самары. Предполагается, что несколько улиц в исторической части города сделают полностью пешеходными, установив знаки «Въезд запрещен», а также технические средства, ограничивающие проезд транспорта.
- ул. М. Горького;
- Волжский проспект;
- ул. Вилоновская;
- ул. Галактиновская;
- ул. Красноармейская;
- ул. Л. Толстого;
- ул. Шостаковича;
- ул. Чапаевская;
- ул. Фрунзе;
- ул. Куйбышева;
- ул. Молодогвардейская
Схема ограничения дорожного движения по указанным улицам приведена ниже:
Кроме того, необходимо запретить движение в сторону ул. Куйбышева с ул. Фрунзе на пересечениях с ул. Ленинградской, ул. Некрасовской и ул. Л. Толстого, а также запретить поворот в сторону ул. Куйбышева с ул. Степана Разина на пересечениях с ул. Ленинградской, ул. Некрасовской и ул. Л. Толстого. На пересечении ул. Венцека и ул. Куйбышева (пл. Революции) необходимо запретить въезд фонового транспорта на пл. Революции с ул. Венцека и ул. Куйбышева.
Для обеспечения пешеходного движения по ул. Молодогвардейской необходимо запретить въезд транспорта с пер. Студенческого на ул. Молодогвардейскую. На ул. Галактионовской необходимо запретить повороты направо при движении от ул. Маяковского в сторону ул. Вилоновской и повороты налево при движении от ул. Вилоновской в сторону ул. Маяковского на пересечениях с ул. Ярмарочной и ул. Ульяновской. После пересечениях ул. Маяковского с ул. Молодогвардейской и ул. Галактионовской необходимо запретить въезд фонового транспорта на ул. Молодогвардейскую и ул. Галактионовскую при движении в сторону ул. Ярмарочной.
Для обеспечения пешеходного движения по ул. Красноармейской необходимо запретить выезд транспорта (кроме трамваев) с ул. М. Горького, ул. Куйбышева, ул. Фрунзе, ул. Чапаевской, ул. Молодогвардейской, ул. Галактионовской, ул. Садовой, ул. Братьев Коростелевых, ул. Буянова, ул. Никитинской, ул. Агибалова, ул. Спортивной на ул. Красноармейскую. С целью предупреждения возможного выезда личного транспорта в дни проведения матчей в местах установки дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» необходимо установить технические средства, ограничивающие проезд транспорта. На пересечении ул. Самарской, ул. Ленинской и ул. Арцыбушевской с ул. Красноармейской разрешить по ул. Самарской, ул. Ленинской и ул. Арцыбушевской движение только прямо.
Для обеспечения пешеходного движения по ул. Л. Толстого необходимо запретить выезд транспорта (кроме общественного транспорта) с ул. Фрунзе, ул. Чапаевской, ул. Молодогвардейской, ул. Галактионовской, ул. Самарской, ул. Садовой, ул. Ленинской, ул. Братьев Коростелевых, ул. Арцыбушевской, ул. Буянова, ул. Никитинской, на ул. Л. Толстого.
В центральной части города-организатора движение будет ограничено на следующих улицах:
- ул. М. Горького;
- Волжский проспект;
- ул. Вилоновская;
- ул. Галактиновская;
- ул. Красноармейская;
- ул. Л. Толстого;
- ул. Шостаковича;
- ул. Чапаевская;
- ул. Фрунзе;
- ул. Куйбышева;
- ул. Молодогвардейская
Схема ограничения дорожного движения по указанным улицам приведена ниже:
Кроме того, необходимо запретить движение в сторону ул. Куйбышева с ул. Фрунзе на пересечениях с ул. Ленинградской, ул. Некрасовской и ул. Л. Толстого, а также запретить поворот в сторону ул. Куйбышева с ул. Степана Разина на пересечениях с ул. Ленинградской, ул. Некрасовской и ул. Л. Толстого. На пересечении ул. Венцека и ул. Куйбышева (пл. Революции) необходимо запретить въезд фонового транспорта на пл. Революции с ул. Венцека и ул. Куйбышева.
Для обеспечения пешеходного движения по ул. Молодогвардейской необходимо запретить въезд транспорта с пер. Студенческого на ул. Молодогвардейскую. На ул. Галактионовской необходимо запретить повороты направо при движении от ул. Маяковского в сторону ул. Вилоновской и повороты налево при движении от ул. Вилоновской в сторону ул. Маяковского на пересечениях с ул. Ярмарочной и ул. Ульяновской. После пересечениях ул. Маяковского с ул. Молодогвардейской и ул. Галактионовской необходимо запретить въезд фонового транспорта на ул. Молодогвардейскую и ул. Галактионовскую при движении в сторону ул. Ярмарочной.
Для обеспечения пешеходного движения по ул. Красноармейской необходимо запретить выезд транспорта (кроме трамваев) с ул. М. Горького, ул. Куйбышева, ул. Фрунзе, ул. Чапаевской, ул. Молодогвардейской, ул. Галактионовской, ул. Садовой, ул. Братьев Коростелевых, ул. Буянова, ул. Никитинской, ул. Агибалова, ул. Спортивной на ул. Красноармейскую. С целью предупреждения возможного выезда личного транспорта в дни проведения матчей в местах установки дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» необходимо установить технические средства, ограничивающие проезд транспорта. На пересечении ул. Самарской, ул. Ленинской и ул. Арцыбушевской с ул. Красноармейской разрешить по ул. Самарской, ул. Ленинской и ул. Арцыбушевской движение только прямо.
Для обеспечения пешеходного движения по ул. Л. Толстого необходимо запретить выезд транспорта (кроме общественного транспорта) с ул. Фрунзе, ул. Чапаевской, ул. Молодогвардейской, ул. Галактионовской, ул. Самарской, ул. Садовой, ул. Ленинской, ул. Братьев Коростелевых, ул. Арцыбушевской, ул. Буянова, ул. Никитинской, на ул. Л. Толстого.
На Комсомольской площади предлагается ограничить движение транспорта следующим образом: запретить проезд по ул. Агибалова и ул. Спортивной от пересечения с ул. Красноармейской до ул. Л. Толстого и самой Комсомольской площади для всего транспорта, кроме общественного; движение автобусов, следующих с ул. Агибалова осуществлять через проезд возле административного здания Куйбышевской железной дороги; движение всех троллейбусов и автобусов, следующих с ул. Л. Толстого осуществлять по существующему маршруту без изменений.
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