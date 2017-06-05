В Красноглинском районе Самары появились цветочные фигуры

В этом году в поселке Прибрежный установлена топиарная фигура «Победа», произведено благоустройство прилегающей территории цветной галькой. В поселке Береза возле Дома культуры «Сатурн» установлена фигура «Тюльпаны». Работа продолжается: 5 июня в поселке Красная Глинка установлена фигура «Дама с зонтом и кавалер с тростью», а в поселке Мехзавод около Дома культуры «Октябрь» - топиарная фигура «Павлин». Не забыта и футбольная тематика: на втором квартале поселка Мехзавод около дома №52 установлен мяч в сердце.