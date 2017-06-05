В Самаре снова можно ездить по Молодогвардейской и Дыбенко
АО «Предприятие тепловых сетей» завершило ремонтные работы на двух улицах, на которых с понедельника, 5 июня, возобновлено автомобильное движение.
После ремонтных работ был открыт участок улицы Молодогвардейской (от Полевой до Маяковского). Здесь произведена перекладка 60 метров теплотрассы диаметром 500 мм. Также открыт для автомобильного движения участок Дыбенко (между улицами Авроры и Ивана Булкина), где велась сверхплановая перекладка теплотрассы диаметром 100 мм. Кроме того, возобновлена работа остановки общественного транспорта в районе пересечения улиц Галактионовской и Маяковского (трамвай; направление движения в сторону улицы Полевой). По состоянию на 5 мая, по информации «ПТС», в связи с перекладкой тепловых сетей временно приостановлена работа одной автобусной остановки в районе пересечения улиц Самарской и Красноармейской (направление движения в сторону улицы Льва Толстого). Ее открытие запланировано после 10 июня.
«Предприятие тепловых сетей» предупреждает, что с 5 по 9 июня приостановлено автомобильное движение на двух участках улицы Комсомольской (между улицами Максима Горького и Водников, а также между Водников и улицей Алексея Толстого. Автомобильное движение по Водников сохранено. На данном участке планируется произвести замену около 400 метров теплосети диаметром 300 мм. В связи с производством ремонтных работ временно изменились маршруты городского транспорта: 11 (автобус), 16 (троллейбус), 205, 247 и 295 (маршрутные такси). Новые схемы движения согласованы с ГИБДД Самары. В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте и возобновить автомобильное движение по улице Комсомольской к 10 июня.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
5 июня 2017
66
5 июня 2017
484
5 июня 2017 , 15:03
66
На время летних каникул многие школьники и студенты устраиваются на работу. Как сохранить и...
5 июня 2017 , 15:00
98
В прошлом году в поселке Управленческий были установлены футбольный мяч, обручальные кольца,...
5 июня 2017 , 14:53
97
Вынесен приговор 63-летнему мужчине, обвиняемому в умышленном причинении вреда здоровью.
5 июня 2017 , 14:00
119
Всего выдано 36 предписаний в связи с неудовлетворительным содержанием ремонтируемых участков
5 июня 2017 , 13:43
129
Медработника задержали на контрольно-пропускном пункте.
5 июня 2017 , 13:33
484
В пятницу, 2 июня, в честь Дня защиты детей в Красноглинском районе была установлена скульптура...
5 июня 2017 , 13:23
117
Это связано с празднованием в понедельник, 12 июня, Дня России.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
6967
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
4967
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4665
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3415
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
19 мая 2017
852
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
618
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
652
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
659
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...