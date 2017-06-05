В Самаре снова можно ездить по Молодогвардейской и Дыбенко

После ремонтных работ был открыт участок улицы Молодогвардейской (от Полевой до Маяковского). Здесь произведена перекладка 60 метров теплотрассы диаметром 500 мм. Также открыт для автомобильного движения участок Дыбенко (между улицами Авроры и Ивана Булкина), где велась сверхплановая перекладка теплотрассы диаметром 100 мм. Кроме того, возобновлена работа остановки общественного транспорта в районе пересечения улиц Галактионовской и Маяковского (трамвай; направление движения в сторону улицы Полевой). По состоянию на 5 мая, по информации «ПТС», в связи с перекладкой тепловых сетей временно приостановлена работа одной автобусной остановки в районе пересечения улиц Самарской и Красноармейской (направление движения в сторону улицы Льва Толстого). Ее открытие запланировано после 10 июня.

«Предприятие тепловых сетей» предупреждает, что с 5 по 9 июня приостановлено автомобильное движение на двух участках улицы Комсомольской (между улицами Максима Горького и Водников, а также между Водников и улицей Алексея Толстого. Автомобильное движение по Водников сохранено. На данном участке планируется произвести замену около 400 метров теплосети диаметром 300 мм. В связи с производством ремонтных работ временно изменились маршруты городского транспорта: 11 (автобус), 16 (троллейбус), 205, 247 и 295 (маршрутные такси). Новые схемы движения согласованы с ГИБДД Самары. В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте и возобновить автомобильное движение по улице Комсомольской к 10 июня.