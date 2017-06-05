Для строительства пожарного депо в районе стадиона «Самара Арена» нашли подрядчика

Начальная стоимость контракта составляла 128,9 миллиона рублей. За подряд боролись два участника – ООО «Стройнефть» и ООО «Строительно-монтажное предприятие-7». «Стройнефть» предложила выполнить работы за 127,6 миллиона рублей, а вторая фирма за 128,3 миллиона рублей. Таким образом, контракт заключили со «Стройнефтью».

Компания должна будет построить депо к 15 декабря 2017 года. Гарантийный срок на здание составит 5 лет.