Лидера одной из самарских фанатских группировок будут судить

По версии следствия, в период с 2014 года по 2016 год обвиняемый объединил вокруг себя 12 граждан в возрасте от 18 до 30 лет в организацию футбольных фанатов Т.O.Y.S. Причем эмблема организации была выполнена с использованием нацистской символики, говорится в сообщении СУ СК РФ по Самарской области.

В период существования организации Т.O.Y.S ее руководитель и участники совершили несколько экстремистских преступлений и административных правонарушений. Они избивали людей и размещали нацистские символы в сети Интернет. Кроме того, сам обвиняемый в 2015 году в социальной сети публиковал экстремистские заявления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.