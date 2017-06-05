Глава Самары Олег Фурсов усилил требования к образованию чиновников
Мэр города внес изменения в положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации.
Так, для высших и главных должностей муниципальной службы теперь требуется не просто высшее профессиональное образование, а высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
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