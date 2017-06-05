Роспотребнадзор уличил «Спортмастер» в нарушении прав самарцев

Надзорное ведомство просило суд признать противоправными действия магазина в отношении неопределенного круга потребителей «в части реализации товаров (одежда, обувь) с недостоверной информацией в маркировке (дата изготовления, размер изделия, наименование страны – изготовителя), а также на ценниках и в сопроводительной документации».

Суд установил, что эти товары «Спортмастер» продавал в период с 22 июля 2016 года по 11 января 2017года. Требования Роспотребнадзора суд в итоге удовлетворил и обязал «Спортмастер» разместить это решение на стендах магазинов сети по адресам: улица Дыбенко, 30 и проспект Ленина, 3.