05 июня 2017 года,
16:34
$ 56.69    63.61   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре очевидцы сняли на видео горевший на проспекте Карла Маркса автомобиль

Инцидент произошел в воскресенье, 4 июня, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
 
В 21.07 в Кировском районе Самары на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса в движении загорелся автомобиль. К месту происшествия выезжали четверо пожарных на спецмашине. Проводились аварийно-спасательные работы. Причина возгорания устанавливается.

Авто видео Максим Самарский
Дата: 5 июня 2017 , 09:18
321
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: dubrovno.by
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Полезное лето с «Молодежной картой»
5 июня 2017
66
Полезное лето с «Молодежной картой»
В Красноглинском районе Самары появились цветочные фигуры
5 июня 2017
96
В Красноглинском районе Самары появились цветочные фигуры
Житель Чапаевска, убивший свою дочь гантелью, получил 8 лет колонии
5 июня 2017
96
Житель Чапаевска, убивший свою дочь гантелью, получил 8 лет колонии
Дорожников в Самаре начали штрафовать за грязь в местах перекладки асфальта
5 июня 2017
118
Дорожников в Самаре начали штрафовать за грязь в местах перекладки асфальта
no photo
5 июня 2017
129
В Самаре медсестру поймали при попытке пронести наркотики на территорию туберкулезной больницы
В Крутых Ключах начали
5 июня 2017
484
В Крутых Ключах начали "разводить" коров
Областной фонд капремонта возьмет кредит в 1,8 млрд рублей на ремонт домов на гостевых маршрутах Самары
5 июня 2017
138
Областной фонд капремонта возьмет кредит в 1,8 млрд рублей на ремонт домов на гостевых маршрутах Самары
В праздничные дни меняется график движения электричек из Самары в Бузулук
5 июня 2017
117
В праздничные дни меняется график движения электричек из Самары в Бузулук
В микрорайоне «Волгарь» построят детский сад за почти 149 млн рублей
5 июня 2017
333
В микрорайоне «Волгарь» построят детский сад за почти 149 млн рублей
Лента новостей
5 июня 2017 , 15:03
66
Полезное лето с «Молодежной картой»
На время летних каникул многие школьники и студенты устраиваются на работу. Как сохранить и...
5 июня 2017 , 15:00
96
В Красноглинском районе Самары появились цветочные фигуры
В прошлом году в поселке Управленческий были установлены футбольный мяч, обручальные кольца,...
5 июня 2017 , 14:53
96
Житель Чапаевска, убивший свою дочь гантелью, получил 8 лет колонии
Вынесен приговор 63-летнему мужчине, обвиняемому в умышленном причинении вреда здоровью.
5 июня 2017 , 14:00
118
Дорожников в Самаре начали штрафовать за грязь в местах перекладки асфальта
Всего выдано 36 предписаний в связи с неудовлетворительным содержанием ремонтируемых участков
5 июня 2017 , 13:43
129
В Самаре медсестру поймали при попытке пронести наркотики на территорию туберкулезной больницы
Медработника задержали на контрольно-пропускном пункте.
5 июня 2017 , 13:33
484
В Крутых Ключах начали "разводить" коров
В пятницу, 2 июня, в честь Дня защиты детей в Красноглинском районе была установлена скульптура...
5 июня 2017 , 13:23
117
В праздничные дни меняется график движения электричек из Самары в Бузулук
Это связано с празднованием в понедельник, 12 июня, Дня России.
Все новости
Календарь
Июнь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29 30 31 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
6967
5
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
4967
1
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
4665
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
10 мая 2017
3415
В Самарской области две девочки попали под электричку
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая,  в 21:50 на станции Новоотрадная.
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
19 мая 2017
852
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Своими глазами: Как строится самарское метро
23 мая 2017
618
1
Своими глазами: Как строится самарское метро
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена. 
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
26 мая 2017
652
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
2 июня 2017
659
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
 «СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.