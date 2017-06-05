В Самаре очевидцы сняли на видео горевший на проспекте Карла Маркса автомобиль

В 21.07 в Кировском районе Самары на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса в движении загорелся автомобиль. К месту происшествия выезжали четверо пожарных на спецмашине. Проводились аварийно-спасательные работы. Причина возгорания устанавливается.



Авто видео Максим Самарский