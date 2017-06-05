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В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего ребенка

Это случилось в пятницу, 2 июня, в пятом часу вечера.
 
Из озера на улице Баныкина в Центральном районе Тольятти было извлечено тело 10-летнего мальчика, сообщили sgpress.ru в ГУ МВД РФ по Самарской области.
 
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, мальчик упал в воду и утонул.
Дата: 4 июня 2017 , 12:15
563
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: saufaus.ru
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