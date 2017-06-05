В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего ребенка

Из озера на улице Баныкина в Центральном районе Тольятти было извлечено тело 10-летнего мальчика, сообщили sgpress.ru в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, мальчик упал в воду и утонул.