В самарском метро появится новый поезд

Они обсудили вопрос обеспечения самарского метро новым подвижным составом. Николай Меркушкин подчеркнул, что в ближайшие дни будет определено, в какой форме пройдет обновление парка техники. Вероятнее всего, будет заключен договор долгосрочного лизинга с минимальными платежами.