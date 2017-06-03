В Самаре выбрали лучших специалистов местного самоуправления



- Я разработала универсальную процедуру, которая может быть использована любой организацией или любым муниципалитетом, чтобы успешно провести такой прием, - рассказала Анна. По итогам этой работы могут быть изданы методические рекомендации для специалистов этой сферы.



Члены конкурсной комиссии отметили профессионализм всех участников и высокое практическое значение проектов.



В итоге Анна Румянцева стала одним из победителей конкурса в номинации «Лучший руководитель местного самоуправления». В этой же категории победила Ольга Бондалетова, начальник отдела организационной работы аппарата городской администрации.



Среди специалистов местного самоуправления лучшей стала консультант городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике Анна Банюк.

Победители городского этапа станут участниками регионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области», а также будут награждены благодарственными письмами городского округа Самара за подписью мэра Олега Фурсова и председателя городской думы Галины Андрияновой.