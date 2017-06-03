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В Самаре выбрали лучших специалистов местного самоуправления

В мэрии подвели итоги ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления Самары». Конкурс был объявлен весной. Свои заявки претенденты, работающие в органах местного самоуправления Самары и подведомственных учреждениях, сопровождали собственными разработками и проектами. Например, заместитель руководителя управления международных и межрегиональных связей аппарата городской администрации Анна Румянцева защитила перед конкурсной комиссией проект «Опыт организации приема иностранных делегаций». 

- Я разработала универсальную процедуру, которая может быть использована любой организацией или любым муниципалитетом, чтобы успешно провести такой прием, - рассказала Анна. По итогам этой работы могут быть изданы методические рекомендации для специалистов этой сферы. 

Члены конкурсной комиссии отметили профессионализм всех участников и высокое практическое значение проектов.

В итоге Анна Румянцева стала одним из победителей конкурса в номинации «Лучший руководитель местного самоуправления». В этой же категории победила Ольга Бондалетова, начальник отдела организационной работы аппарата городской администрации.

Среди специалистов местного самоуправления лучшей стала консультант городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике Анна Банюк.
Победители городского этапа станут участниками регионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области», а также будут награждены благодарственными письмами городского округа Самара за подписью мэра Олега Фурсова и председателя городской думы Галины  Андрияновой.
Дата: 3 июня 2017 , 10:56
272
Автор текста: Сергей Ромашов
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