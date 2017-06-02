Самарский Россельхознадзор расследует причины вспышки птичьего гриппа

Очаг этой болезни был зафиксирован в двух подворьях населенного пункта: в одном погибли 13 кур, еще 2 птицы - во втором. Сразу же после подтверждения диагноза в ветлаборатории в этих двух подворьях были уничтожены все остальные птицы (всего 67 кур), а также проведена дезинфекция всех помещений, где содержалась птица.

После выхода соответствующего постановления правительства Самарской области в поселке Красная Горка была проведена ликвидация (отчуждение) всех домашних пернатых. Согласно ветеринарным правилам, это обязательная мера по предотвращению дальнейшего распространения болезни. Пришлось уничтожить 421 птицу, а туши сжечь. Владельцам, потерявшим птиц в ходе процедуры отчуждения, по закону положена компенсация убытков.

Для того, чтобы не повторилась ситуация с возникновением очагов птичьего гриппа, инспекторы Россельхознадзора проведут тщательную проверку всех фактов. Закупали ли владельцы, у которых погибли птицы, свою живность или корма на территории Республики Татарстан, где в Нурлатском и Лаишевском районе недавно также фиксировали очаги птичьего гриппа. Или же инфекция попала в Челно-Вершинский район вместе с дикими синантропными птицами.