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Как ГИБДД в Самаре "закатанных" ловили. ФОТО

В пятницу, 2 июня, сотрудники Госавтоинспекции Самары провели так называемый "рейд по тонировке". Возглавлял операцию руководитель УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов. Нарушителей ловили на улице Самарской на участке от улицы Чкалова до улицы Маяковского.
Ежедневно к административной ответственности за тонированные машины привлекаются порядка 30 водителей. С начала года стражи порядка составили больше 2000 протоколов на автомобилистов. А в летний период количество автомобилей в Самаре с затемненными стеклами увеличивается.

 












Вот и в этот день день улов гаишников оказался весьма богат. Всем водителям остановленных затонированных машин выносили постановления по делу об административном правонарушении. Предварительно стражи порядка проверяли уровень тонировки спецсредствами. Автомобилистам предлагали на месте снять тонировку. В случае отказа водителя инспекторы выносили требование в письменном виде об устранении нарушения (удаления пленочного покрытия) в течение суток. Требование вносится в базы ГИБДД, и при повторном выявлении этого же нарушения водитель привлекается к ответственности за неисполнение требования сотрудника полиции. Рассмотрение материалов по этой статье входит в компетенцию судебных органов и грозит нарушителю административным арестом на срок до 15 суток либо штрафом.

 












Большинство водителей предпочитали до крайности не доводить. Многие пойманные в день операции соглашались с требованиями дорожных полицейских. Впрочем, не обошлось и без «экшена».Так, после требования сотрудника ГИБДД остановиться белый Мерседес попытался скрыться во дворе, но заехал в тупик. Из салона вышли три человека. Один из них — водитель — заявил, что просто заехал в свой двор. Однако местные жители сказали sgpress.ru, что не знакомы с этими молодыми людьми. Так или иначе, сотрудники ГИБДД составили на водителя протокол о нарушении.

Дата: 2 июня 2017 , 18:05
186
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
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