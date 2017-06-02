Как ГИБДД в Самаре "закатанных" ловили. ФОТО





Ежедневно к административной ответственности за тонированные машины привлекаются порядка 30 водителей. С начала года стражи порядка составили больше 2000 протоколов на автомобилистов. А в летний период количество автомобилей в Самаре с затемненными стеклами увеличивается.

























Вот и в этот день день улов гаишников оказался весьма богат. Всем водителям остановленных затонированных машин выносили постановления по делу об административном правонарушении. Предварительно стражи порядка проверяли уровень тонировки спецсредствами. Автомобилистам предлагали на месте снять тонировку. В случае отказа водителя инспекторы выносили требование в письменном виде об устранении нарушения (удаления пленочного покрытия) в течение суток. Требование вносится в базы ГИБДД, и при повторном выявлении этого же нарушения водитель привлекается к ответственности за неисполнение требования сотрудника полиции. Рассмотрение материалов по этой статье входит в компетенцию судебных органов и грозит нарушителю административным арестом на срок до 15 суток либо штрафом.



Вот и в этот день день улов гаишников оказался весьма богат. Всем водителям остановленных затонированных машин выносили постановления по делу об административном правонарушении. Предварительно стражи порядка проверяли уровень тонировки спецсредствами. Автомобилистам предлагали на месте снять тонировку. В случае отказа водителя инспекторы выносили требование в письменном виде об устранении нарушения (удаления пленочного покрытия) в течение суток. Требование вносится в базы ГИБДД, и при повторном выявлении этого же нарушения водитель привлекается к ответственности за неисполнение требования сотрудника полиции. Рассмотрение материалов по этой статье входит в компетенцию судебных органов и грозит нарушителю административным арестом на срок до 15 суток либо штрафом.