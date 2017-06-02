Полиция задержала четверых подозреваемых в сожжении жителя Самарской области

Убитым оказался 39-летний мужчина. Полицейские установили подозреваемых по уголовному делу – двух 21-летних жителей поселка Пахарь и еще двух 18-летних жителей поселка Рощинский.

По версии следствия, 20 мая 2017 года между потерпевшим и пьяными подозреваемыми произошла ссора. Злоумышленники избили мужчину битой по голове и туловищу, а затем поместили его в багажник автомобиля, который подожгли. После этого подозреваемые скрылись с места совершения преступления.

В среду, 31 мая, все четверо подозреваемых были задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.