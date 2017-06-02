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Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)

 Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов – Marvel и DC. В 2008 году "Марвел" начала создавать свою киновселенную, благодаря чему даже далекие от комиксов люди узнали о Плейбое, Филантропе и гении Тони Старке (Железный человек), о могучем и не шибко умном Торе, о 90-летнем целомудренном Стиве Роджерсе (Капитан Америка) и прочих героях. А ведь еще раньше экраны посетили Люди-Икс. "Марвел" за последние 10 лет собрала армию новых поклонников, а сборы их картин заставляют многих киноделов от зависти кусать локти. И вот, в 2013 году на киноарену решили выйти и дать бой «Марвел» их противники по комиксам – DC.

Вообще-то фильмы про героев этого издательства выходили и раньше, поэтому едва ли кто-то не знал о Супермене и Бэтмене, но вот о других борцах за справедливость от DC многие не слышали. Видимо, поэтому расширенную киновселенную DC начали с «сольника» именно о Супермене – «Человек из стали» (2013), посадив в режиссерское кресло Зака Снайдера. Он в 2009 году уже экранизировал другие комиксы издательства о «Хранителях», и это было замечательное, монументальное кино, которое я периодически пересматриваю. Снайдер снял «Человека из стали», а затем «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Фильмы получились спорными, не лишенными жирных минусов. Но были и плюсы. Лично мне очень нравится в них то, что Снайдер и его команда перенесли на экраны мрачную атмосферу комиксов DC. Нуар, скелеты в шкафах почти у всех персонажей, жестокость. Наверное, потому непогрешимый Супермен казался мне всегда самым скучным персонажем DC, а мрачный Бэтмен - самым лучшим героем комиксов вообще. Но публика стала жаловаться и называть фильмы Снайдера слишком серьезными, требовать марвеловских шутеек, солнышка и ярких красок. Действительно, ведь все любят Бэтмена именно за его остроумие и гэги. Так или иначе, критика и небольшие сборы фильмов DC (в сравнении с "Марвел") заставили издательство прогнуться. Может быть, поэтому «Отряд самоубийц» и «Чудо-женщина» получились фильмами в высшей степени отвратительными. Но сейчас речь идет именно о «Чудо-женщине».


 
Персонаж Дианы Принс (Чудо-женщина) появился в «Бэтмене против Супермена». В ноябре 2017 года на экране выйдет «Лига справедливости» (DC-шный аналог «Мстителей»), и в издательстве решили быстренько порадовать нас сольником о Диане, чтобы, так сказать, раскрыть героиню на полную катушку. Диана Принс – это сильная женщина в мире глупых мужчин, которая несет справедливость. В общем, в DC именно она раскрывает тему феминизма. Поэтому неудивительно, что экранизировать комикс о Чудо-женщине доверили, собственно, женщине - Пэтти Дженкинс. И было бы понятно, если бы фильм сняла, например, Кэтрин Бигелоу, поставившая такие отличные картины, как «К-19» про русских подводников с Харрисоном Фордом или «Повелителя бури». Но нет, выбор на пал на Дженкинс. Ее «послужной» список: «Пять» - антология из пяти короткометражных фильмов, о том, как рак молочной железы влияет на жизнь людей; мелодрама «Измена» про замужнюю женщину, которая крутит роман с женатым адвокатом; молодежный сериал «Красавцы» про гламурную жизнь Голливуда. Сценариста выбрали под стать Дженкинс - Аллана Хейнберга. Он написал сценарии к сериалам «Секс в большом городе», «Анатомия страсти», «Девочки Гилмор», «О.С. – Одинокие сердца». Другими словами, еще на этапе съемок было понятно, что «Чудо-женщина» будет откровенно женским фильмом, преимущественно для дам. Но это не проблема, ведь женские фильмы могут быть интересны и мужчинам, если они сняты хорошо. А «Чудо-женщина» плоха, плоха настолько, что мое лицо все еще полыхает огнем от того, что я шлепал по нему ладонью практически на протяжении всего просмотра. Давайте разбираться.

 





























Сюжет фильма переносит нас во времена Первой мировой войны. Диана живет на острове амазонок, скрытом от всего мира куполом. Воительниц создал греческий бог грома Зевс, чтобы они победили бога войны Ареса. Сам Арес когда-то перебил всех богов и исчез. И вот они тренируются на острове, чтобы сразиться с Аресом, когда придет время. Загвоздка в том, что с острова они никуда не уезжают и понятия не имеют, что вообще творится в мире. В обитель амазонок на подбитом самолете попадает американский шпион Стив Тревор, который рассказывает о том, что в мире-то, оказывается, идет война и погибло уже 25 миллионов человек. Но амазонки почему-то отмахиваются от этого факта, и только Диана решает отправиться с молодым человеком на фронт, догадываясь, что война – дело рук Ареса и если его одолеть, то немцы станут добрыми. После чего она со Стивом уезжает бить Ареса, а про амазонок можно благополучно забыть. При этом действие на острове занимает почти половину экранного времени. Непонятно для чего, ведь амазонки не играют никакой роли в сюжете. Дальше до самого финала на экране творится какой-то запредельный абсурд, который можно воспринимать исключительно как комедию. Но все подается с лютым пафосом, от которого сводит зубы.

 





























Актриса Галь Гадот показала, что драму она не тянет. Да, она мила и в шутливые моменты способна вызвать улыбку, но когда она пытается изображать грусть или тревогу, то ей не веришь, так как мимика лица – на уровне актеров из не самых выдающихся сериалов. Ее персонаж ведет себя крайне глупо и нелогично. Наивность амазонки в мире мужчин-шовинистов сначала умиляет, но потом начинает раздражать из-за творящейся на экране вакханалии. Почти все персонажи в фильме карикатурны – персонаж араба носит красный тюрбан, шотландец – обязательно рыжий и в килте, индеец – в побрякушках и пончо. И в таком вот виде они расхаживают по фронту. К слову, в фильме показывают Первую мировую, но на экране редко появляется больше 10 человек. При бюджете в 120 миллионов долларов бедность постановки вызывает много вопросов. Подкачали и спецэффекты. 3D-модели в фильме, которыми часто заменяют персонажей, выглядят очень плохо, хромакей откровенно режет глаза, а от монтажа хочется кричать: «Прекратите!». Для фильма в порядке вещей показать вам, как у героев пропадают вещи в одном кадре и появляются в следующем, или как персонажи каким-то магическим способом перемещаются на десятки метров при смене плана. Кишит фильм и чисто логическими ляпами, которые невозможно не заметить. Например, на закрытый бал немцев Чудо-женщина пришла в платье с мечом за спиной, рукоять которого была видна всем, но никто не обращал на это внимания. Отдельного слова заслуживает Арес – о, это полный слив персонажа. Так ошибиться с выбором актера на роль – надо постараться. Порадовал в фильме лишь Крис Пайн, сыгравший Стива Тревора. Вот у кого была и харизма, и живые реплики. Интересное наблюдение – действие происходит на войне, Диана сражается с немцами щитом, а одного из героев зовут Стив. И после этого создатели остро реагируют на сравнения с Капитаном Америкой – где Стив Роджерс крушил немцев на мировой войне.

 






























Я не могу рекомендовать этот фильм вообще никому – даже самому нетребовательному зрителю, ведь все в фильме снято настолько «на отвали», что это, пожалуй, годится лишь для самых маленьких зрителей. Вдвойне странно, что у картины возрастной рейтинг 16+.
 
Приятного просмотра!
Дата: 2 июня 2017 , 15:00
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: kinopoisk.ru
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