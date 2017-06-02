В Самарской области разрешения на строительство будут выдавать в электронной форме
В 2016 году Самарская губернская дума закрепила за региональным министерством строительства функции по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, проекты которых должны проходить госэкспертизу.
По данным минстроя, в этом году в министерство поступило 347 обращений на получение разрешений, из них выдано – 63, отказано по 24 заявлениям. Поступило 80 обращений на получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, из них 55 разрешений выдано, отказано по 25 заявлениям. Такие данные были озвучены на заседании комитета по строительству губдумы. Там же застройщики пожаловались, что выдача документов проходит не всегда гладко, часто не соблюдаются положенные сроки, и бумажная волокита продолжается несколько недель.
Министр строительства Александр Баландин сообщил участникам заседания комитета, что до конца года Самарская область перейдет на электронную выдачу разрешений. В настоящее время изучается опыт Ивановской, а также Московской области, которые уже выдают такие документы в электронном виде. Это снимет массу вопросов, и застройщики смогут отслеживать все этапы прохождения согласования документов.
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