Центры социального обслуживания заменят некоммерческие организации



Для помощи этим НКО депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в статью 4 Закона Самарской губернии «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области». Господдержка будет оказываться НКО с момента их регистрации в качестве юридического лица, а не по истечении трех лет, как прописано в действующей редакции закона.