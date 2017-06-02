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Территорию бывшего ЗИМа в районе «Звезды» застроят многоэтажками

Департамент градостроительства Самары предоставил компании ООО «Сити-Строй» разрешение на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке площадью 6,4 га. Соответствующий документ администрация Самары опубликовала на своем официальном сайте.
 
Планируемый к застройке участок расположен по улице Ново-Садовой, 106 в Октябрьском районе Самары. Это территория бывшего Завода имени Масленникова. Там планируется застройка жилыми зданиями до 83 метров в высоту.
Дата: 2 июня 2017 , 10:12
197
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: gregorko
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